AVISO: Der Twin City Liner startet am 31. März in seine 12. Saison

Medientermin am Freitag, den 31. März, zum Start des Linienbetriebs 2017

Wien (OTS/RK) - Am Freitag, den 31. März 2017, startet der Twin City Liner der Central Danube in seine 12. Saison. Zum Saisonstart gehen 109 glückliche GewinnerInnen des Radio-Wien Gewinnspiels an Bord des Schnellkatamarans, der damit den Frühling auf der Donau einläutet. Neben neuen Angeboten wie dem „Wiener Plus“, werden bei dem Medientermin auch die diesjährige Kooperation des Twin City Liners mit UNICEF – „Sauberes Wasser für jedes Kind“ – sowie die Angebote 2017 für spezielle Zielgruppen wie Familien, SchülerInnen, Lehrlinge und PensionistInnen präsentiert. Musikalisch untermalt wird der Saisonstart des Twin City Liners von der österreichischen Sängerin, Songwriterin und Vocalcoach Monika Ballwein. Der Twin City Liner wird von der Central Danube betrieben, einem gemeinsamen Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Beim Saisonstart mit dabei sind Dr. Gudrun Berger, Geschäftsführerin von UNICEF Österreich, KR Peter Hanke, Geschäftsführer der Wien Holding, Mag. Reinhard Karl, Vorstandsdirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, und die beiden Geschäftsführer der Central Danube Region Marketing & Development GmbH, Dr. Andreas Hopf und Dr. Gerd Krämer.

Bitte merken Sie vor:

Saisonstart Twin City Liner Datum: Freitag, 31. März 2017, 09:30 Uhr Ort: Schiffstation „City“ am Schwedenplatz, 1010 Wien Ablauf im Detail: 09:00 Uhr Eintreffen der Gäste 09:35 Uhr Showblock 1 mit Monika Ballwein 09:50 Uhr Offizielle Begrüßung und Eröffnung der Saison 2017 10:10 Uhr Showblock 2 mit Monika Ballwein 10:35 Uhr Verabschiedung 11:00 Uhr Abfahrt Twin City Liner

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding

Konzernsprecher

Tel.: 01 408 25 69 - 21

Mobil: 0664/826 82 16

E-Mail: w.gatschnegg @ wienholding.at



Peter Stasiuk

Central Danube Region Marketing & Development GmbH

Marketing & Verkauf

Tel.: 01 727 10 - 212

Mobil: 0664/627 57 25

E-Mail: peter.stasiuk @ centraldanube.at

www.twincityliner.com