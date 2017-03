Volkstheater-Meet-and-Greet: Ein Selfie mit der Automaten-Frau

Volkstheater lädt zum „Meet and Greet“ mit Anja Herden, Evi Kehrstephan, Gábor Biedermann und Thomas Frank aus „Klein Zaches – Operation Zinnober“

Wien (OTS) - Heimlicher Star in Victor Bodos „herzhaft rasender Theater-Fantasterei“ (Kronen Zeitung) "Klein Zaches – Operation Zinnober" ist der kleine rote Fiat, in dem das Ensemble herumkurvt. Für all jene unter den Zuschauer/innen, die sich seither wünschen, auch einmal in diesem winzigen Gefährt sitzen zu können, wird es am Samstag, den 1. April auf den Vorplatz vor dem Theater gefahren.

Auch die Darsteller/innen Anja Herden, Evi Kehrstephan, Gábor Biedermann und Thomas Frank werden in voller Bühnenmontur dabei sein – und zu guter Letzt noch die Gondel, in der Stefan Suske als Mosch Terpin sich auf der Bühne einmal "O sole mio"-schmetternd fort bewegt. Von 15 bis 16.30 Uhr können Fans und (Hobby-)Fotograf/innen sich hier im Auto, als Gondoliere und gemeinsam mit den Volkstheater-Schauspieler/innen ablichten.

Für alle, die ihre Fotografien auf Facebook, Twitter und Instagram mit dem Hashtag #KleinZaches teilen, gibt es außerdem noch ein besonderes Geschenk: Unter ihnen verlost das Volkstheater 5x2 Freikarten für "Klein Zaches – Operation Zinnober"!

"Meet and Greet“ mit Anja Herden, Evi Kehrstephan, Gábor Biedermann und Thomas Frank

Samstag, 1. April, 15 bis 16.30 Uhr, Vorplatz des Volkstheaters

Rückfragen & Kontakt:

Volkstheater Wien

Lena Fuchs

Leitung Kommunikation

01-52111-282 / 0664-6193205

lena.fuchs @ volkstheater.at

www.volkstheater.at