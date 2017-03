Worldnet International schließt Management-Buy-out ab

New York (ots/PRNewswire) - Richard und Mary Bhullar, die Direktoren von Worldnet International New York, haben den Management-Buy-out von Worldnet International London, Paris und Los Angeles abgeschlossen, nachdem Direktor John Earthey in den Ruhestand ging.

Richard und Mary Bhullar, Bruder und Schwester aus London, haben den US-Betrieb als Premium-Logistikunternehmen, das fantastischen Kundendienst liefert, wachsen lassen. Sie freuen sich darauf, die Reichweite und Präsenz der Marke nach Großbritannien und Europa zu expandieren.

"Für unsere Kunden und Mitarbeiter bedeutet dies jedoch weitgehend 'Business as usual'", sagt Richard Bhullar. "Wir werden unseren Bestandskunden weiterhin herausragenden Kundendienst liefern und in weitere Branchen expandieren. Wir konzentrieren uns darauf, die Kommunikation mit und den Service für die Kunden weiter zu verbessern."

Worldnet International agiert für seine Kunden als globaler Logistikpartner. Man stellt für den geschäftlichen Lieferbedarf maßgeschneiderte Lösungen zur Verfügung. Das Unternehmen hat einen Ruf als höchst zuverlässige und sorgfältige Logistikfirma für die Branchen Mode, Medien und Technik erworben. Die engagierten Mitarbeiter sind für Freundlichkeit, Genauigkeit, Fachwissen und Kompetenz bekannt. Worldnet International behandelt jede einzelne Lieferung, als wäre es seine eigene.

"Seit der Gründung von Worldnet leben wir diese Firma und unsere oberste Priorität sind unsere Kunden und Mitarbeiter", sagt Mary Bhullar.

Mary und Richard Bhullar sind das ideale Duo, um die Marke Worldnet International auf ein neues Niveau zu bringen. Sie bringen enorme Erfahrung ein, die für neue Höhenflüge sorgen kann.

Über Worldnet International

Worldnet International ist ein Premium-Logistikunternehmen, das führenden und innovativen Unternehmen weltweit Dienstleistungen höchster Sorgfalt anbietet. Worldnet International verblüfft seine Kunden seit 1997 und hat sich einen Ruf als Unternehmen höchster Sorgfalt erworben. Jede Lieferung wird behandelt, als wäre es die eigene. Alle Mitarbeiter beachten bei ihrer Arbeit die Kernwerte des Unternehmens, um betriebliche Exzellenz zu liefern. Heute helfen mehr als 180 Mitarbeiter dabei, eine Firma zu bauen, in der das beste Personal arbeiten möchte. www.worldnet-intl.com

Worldnet International bietet maßgeschneiderte Lieferdienstleistungen für Pakete, die sicher und fristgerecht ans Ziel kommen müssen. Als Lieferkategorien werden Next Flight Out, Same-Day, Next-Day und Standard geboten, damit der Bedarf jedes Kunden gedeckt ist. Ob national oder international - das Team von Worldnet International liefert.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/482016/Worldnet_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Weitere Informationen in dieser Sache erhalten Sie unter

pr @ worldnet-intl.com