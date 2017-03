Getac kooperiert mit Trivalent für datenschutz der nächsten generation

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Getac, ein führender Hersteller robuster Computer, hat heute eine Kooperation mit Trivalent angekündigt, einem führenden Anbieter von zukunftsweisenden Datenschutzdiensten. Damit profitieren robuste Computergeräte erstmals von einem nahtlosen und robusten Datenschutz der nächsten Generation. Durch die Integration der Software-Sicherheitslösungen von Trivalent in seine robusten Computer unterstreicht Getac seinen Einsatz für den Schutz der Daten seiner Kunden mit Technologie, die von der NSA zertifiziert wurde.

Die Notebooks, Tablets und Handhelds von Getac werden zur Erzeugung und Verarbeitung hochsensibler Daten unter schwierigen Einsatzbedingungen und in anspruchsvollen Industriesektoren verwendet, darunter Militär, Healthcare, Außendienst und öffentliche Sicherheit. Mit der Integration der Datenschutztechnologie von Trivalent, einschließlich seiner einzigartigen Data Alchemy(TM), die Daten für Unbefugte komplett unbrauchbar macht, verstärkt Getac seine Bemühungen zur Bereitstellung der fortschrittlichsten Datenschutztechnologie am Markt.

"Dank unserer Partnerschaft mit Getac sind die Daten auf seinen robusten Geräten mit dem Augenblick der Erstellung geschützt", sagte Ermis Sfakiyanudis, Mitgründer und CEO von Trivalent. "Die Kunden von Getac arbeiten vielfach in Umgebungen, wo geheime Informationen anfallen. Zum Erstellen und Teilen dieser Informationen bedarf es einer sicheren Infrastruktur. Der bewährte Verschlüsselungs- und Shredding-Ansatz von Trivalent bietet eine optimale Lösung mit sicherer Ablage auf dem Gerät oder in der Cloud und erfüllt die Anforderungen verschiedener Anwendungsszenarien im kommerziellen Bereich und im Behördensektor."

"Die Partnerschaft zwischen Getac und Trivalent liefert ein weiteres Alleinstellungsmerkmal für unsere robusten Geräte und unterstreicht unsere Verpflichtung zur Kundensicherheit auf einem stark umkämpften Markt", erklärt Rowina Lee, Vice President Global Sales & Business Development Center. "Die robusten Geräte von Getac werden als erste ihrer Art einen Datenschutz der nächsten Generation bieten, damit unsere Kunden von maximaler Plattformsicherheit profitieren."

Informationen zu Trivalent

Trivalent ist ein führender Anbieter von Datenschutzlösungen der nächsten Generation. Unsere Produkte für Edge oder Cloud Storage dienen der Ablage der kritischsten Informationen einer Organisation. Die Sicherheitsmechanismen von Trivalent schützen vertrauliche Daten durch jeden Prozess und jede Transaktion hindurch und revolutionieren den Markt für Datenschutz. Die Lösungen von Trivalent sind von der NSA zertifiziert und bieten einen erweiterten Schutz vor unbefugtem Zugriff auf Dateiebene, selbst in den unkalkulierbarsten Umgebungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.trivalent.co.

Informationen zu Getac

Die Getac Technology Corporation, eine der Haupttochtergesellschaften der MiTAC-Synnex Business Group (Konzernumsatz 2016 in Höhe von 29,06 Milliarden USD), wurde 1989 als Gemeinschaftsunternehmen mit GE Aerospace zur Lieferung von Elektronikprodukten für den Verteidigungssektor gegründet. Die kommerzielle Produktpalette von Getac umfasst robuste Notebooks, Tablet-PCs und Handheld-Geräte für Anwendungen in den Bereichen Militär, Polizei, Staat, Kommunikation, Fertigung und Transport, die von vollständig robust bis zu handelsüblich robust reichen. Dank der starken F&E-Fähigkeiten kann Getac ein hohes Maß an Produktanpassung und umfassende Hardware-Software-Integrationslösungen liefern. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.getac.de

