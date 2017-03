Wien – Favoriten: Kinder aus Teich gerettet

Wien (OTS) - Zwei Männern wurden gestern in Wien – Favoriten zu Lebensrettern. Ein erst 6-jähriges Mädchen war gestern um 16.37 Uhr in einen Teich hinter dem Kurzentrum Oberlaa gefallen und drohte zu ertrinken. Ein junger Bub, er hatte beobachtet wie das Mädchen eine Böschung hinabgestürzt und in den Teich gefallen war, eilte der Ertrinkenden sofort zu Hilfe. Er sprang in den Teich und versuchte das Mädchen zu retten, drohte jedoch wenig später selbst, da sich seine Kleidung mit Wasser voll sog, zu ertrinken. Mehrere Passanten beobachteten die dramatischen Geschehnisse. Ein Familienvater und ein pensionierter Polizeibeamter zögerten keine Sekunde. Beide sprangen in den Teich und retteten die Kinder. Sie brachten die Kinder in ein nahe gelegenes Lokal und wärmten die Unterkühlten mit Decken bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Großmutter des Mädchens, eigentlich sollte sie auf das Mädchen aufpassen, bekam nichts von den Geschehnissen mit. Sie mussten von Polizisten im Kurpark Oberlaa ausfindig gemacht werden. Die Frau wurde angezeigt.

