Lyoness und Dorna Sports präsentieren das MotoGP™ Cashback Programm

Graz (OTS) - Lyoness und Dorna Sports S.L. vertiefen ihre Partnerschaft: Nachdem Lyoness im Jahr 2016 bereits als Sponsor der MotoGP™-Rennen in Spielberg, Brno und Aragon auftrat, haben beide Unternehmen nun ein gemeinsames Cashback Programm vereinbart. Fans der MotoGP™ können dadurch weltweit attraktive Shopping-Vorteile nutzen.

Das neue MotoGP™ Cashback Programm wurde am 24.03.2017 zum Saisonauftakt der MotoGP™ in Katar erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Im Mittelpunkt des Programms steht die MotoGP™ Cashback Card, mit der sich Motorsportbegeisterte zahlreiche Shopping-Vorteile sichern können. Bei jedem Einkauf mit der Karte erhalten sie bei 75.000 Partnerunternehmen weltweit bis zu 5% Cashback und sammeln zusätzlich Shopping Points. Diese Shopping Points können dann für spezielle Angebote bei den Partnerunternehmen eingelöst werden. Zusätzlich können die Besitzer der MotoGP™ Cashback Card beim Kauf von MotoGP™-Tickets sowie von Merchandising-Produkten bei ausgewählten Partnern Geld sparen. Letztere können online oder direkt in den Fanbereichen bei den MotoGP™-Rennen erworben werden.

„Mit dem Launch der MotoGP™ Cashback Card haben wir einen Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte gesetzt“, betont Hubert Freidl, CEO der Lyoness International AG. „Tausende Motorsportbegeisterte können nun die Vorteile der Shopping Community nutzen.“

Pau Serracanta, Managing Director Commercial Area bei Dorna Sports:

„Ich bin sehr zufrieden damit, wie sich die Zusammenarbeit mit Lyoness entwickelt. Der Start des MotoGP™ Cashback Programms ermöglicht es uns, auch andere MotoGP™-Partner in diese Kooperation miteinzuschließen. Dies eröffnet uns allen eine Vielzahl an Möglichkeiten.“

Willy Kempel, österreichischer Botschafter in Katar: „Ich freue mich sehr, ein erfolgreiches österreichisches Unternehmen bei seinen internationalen Sportagenden unterstützen zu können. Die MotoGP™ erfreut sich in Katar großer Beliebtheit und daher ist es eine besondere Freude, Zeuge der verstärkten Zusammenarbeit zwischen Lyoness und Dorna Sports zu sein. Es ist eine wichtige Funktion der Botschaft, als Anlaufstelle für alle österreichischen Unternehmen zu dienen.“

Registrierung ab sofort möglich

Motorsportfans aus Österreich, Spanien, Italien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich steht auf MotoGP-Cashback.com ab sofort ein Shopping-Portal in ihrer Landessprache zur Verfügung, auf dem sie sich schon vor den Rennen registrieren und bei ihren Einkäufen profitieren können. Im Laufe der kommenden Wochen wird diese Website auch in Deutschland, Ungarn, Slowenien, Portugal und der Slowakei verfügbar sein. Darüber hinaus wird 2017 ein Team des MotoGP™ Cashback Programms bei den MotoGP™-Rennen in Mugello, Barcelona, Brno, Spielberg und Misano präsent sein. Die Besucher können sich vor Ort schnell und einfach an den Registrierungsterminals anmelden.

Für Interessierte aus allen anderen Ländern, in denen MotoGP™-Rennen stattfinden, wird die Website im Laufe der nächsten beiden Jahre ausgerollt. Sie können sich aber bereits jetzt auf MotoGP-Cashback.com vorregistrieren und bis zum Launch der entsprechenden Länderseite über Lyoness.com einkaufen, um Cashback und Shopping Points zu erhalten.

Über Lyoness

Unter der Dachmarke Lyoness teilt die Unternehmensgruppe ihre Geschäftsbereiche auf mehrere Marken auf. Die Marke Cashback Card umfasst die internationale Shopping Community. Ihre Zielgruppe sind Konsumenten, die beim Einkaufen mit der Lyoness Cashback Card und beim Online Shopping Geld sparen möchten (Cashback und Shopping Points). Mit der Marke Cashback Solutions werden alle Unternehmen angesprochen, die ein branchen- und länderübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen möchten. Die Marke Lyconet richtet sich an selbstständige Unternehmer, die ein eigenes Shopping Network aufbauen möchten. Lyoness ist derzeit in 47 Märkten auf allen Kontinenten vertreten. 7 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 75.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mit seiner innovativen Cashback App für iOS und Android setzt Lyoness außerdem neue Akzente im Bereich Shopping 4.0. Mehr auf www.lyoness.com.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Kelemen Weihs

Head of Public Relations

Lyoness Group AG

Tel.: +43 (0) 664/85 55 241