Gesangsabend „Du holde Kunst“ in der Brigittenau

Wien (OTS/RK) - Vielfältige kulturelle Angebote in der Brigittenau werden durch den Bezirk unterstützt: Eine geförderte Kultur-Veranstaltung findet am Dienstag, 28. März, im Festsaal im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) statt. Dieser Abend hat den Titel „Du holde Kunst“ und fängt um 19.00 Uhr an. Organisiert wird das stimmungsvolle Konzert von der Vereinigung „Club Brigittenau Creativ“. Der Vokalist Thomas Stay (Bariton) tritt mit der Pianistin Traude Des Loges auf. Fein abgerundet wird das Programm durch Darbietungen einer Tanz-Formation aus dem Studio „Mänada“. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden werden freilich angenommen. Informationen wegen dem Gesangsabend mit Tanz-Einlagen und über andere geförderte Kultur-Termine im 20. Bezirk: Telefon 4000/20 110 (Büro der Bezirksvorstehung Brigittenau) bzw. E-Mail post @ bv20.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Geförderte Kultur-Termine im 20. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

Tanz-Studio „Mänada“:

www.maenada.at

