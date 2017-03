Frederic Lafargue gewinnt bei den 3. Istanbul Photo Awards 2017 der Anadolu Agency in der Kategorie "Foto des Jahres"

Istanbul (ots/PRNewswire) - Aufgenommen von dem französischen Fotografen Frederic Lafargue für Paris Match, wurde ein kraftvolles Bild, das eine schwierige Flucht vor der Terrorgruppe Daesh zeigt, von der internationalen Jury der 3. Istanbul Photo Awards zum Foto des Jahres 2017 gewählt.

Das Foto mit dem Titel "Flucht vor der Terrorgruppe Daesh" zeigt die angstvolle Flucht einer schwangeren Frau, die versuchte, unter äußerst schwierigen Bedingungen und unter Lebensgefahr einen sicheren Ort von einem Bezirk nahe Mossul aus zu erreichen, der von der Terroristengruppe Daesh umzingelt war.

Aris Messinis gewann den ersten Preis in der Kategorie "Story News", die er für AFP geschrieben hatte. Adam Pretty wurde in der Kategorie "Single Sports" ausgezeichnet, während Patrick Smith den ersten Preis in der Kategorie "Story Sports" erhielt. Mary Gelman gewann in der Kategorie "Story Portrait", die Jury hat jedoch keine Fotos als würdig angesehen, um eine Auszeichnung in der Kategorie "Single Portrait" zu erhalten. Kemal Jufri gewann den ersten Preis in der Kategorie "Story Nature & Environment" und Johnny Miller gewann den ersten Preis in der Kategorie "Single Nature & Environment". Die Jury zeichnete Hosam Salem, einen freiberuflichen Fotografen aus dem Gaza-Streifen, mit dem Young Photographer Award aus. Einen Überblick über alle Gewinner erhalten Sie auf:

Die Fotos wurden von einer Jury bestehend aus internationalen Fachleuten in Kappadokien zwischen dem 19. und 22. März 2017 beurteilt. Turkish Airlines ist der offizielle Sponsor des Wettbewerbs. Auch die Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) unterstützt diese Veranstaltung.

Jury 2017

Wieder als Jurymitglieder dabei waren der Direktor des Shanghai Center of Photography, Liu Heung Shing, Medienberater Georges De Keerle, AFP Direktor für Geschäftsentwicklung im Fotobereich Michel Scotto, Anadolu Agency Visual News Chefredakteur Ahmet Sel, und der Anadolu Agency Fotoredakteur F?rat Yurdakul.

Weitere Mitglieder der Jury 2017 waren: Digital-Redakteurin der französischen Wochenzeitung Paris Match Marion Mertens, Fotojournalist der NOOR-Agentur Yuri Kozyrev, Fotograf der Getty-Bilder Cameron Spencer sowie Liza Factor, eine Kuratorin, die für ihre Multimedia-Arbeiten bekannt ist.

Weitere Informationen zu den Jurymitgliedern erhalten Sie auf

Yuri Kozyrev sagte: "Ich bin wirklich froh, zufrieden und stolz, dass dieses Bild ein Gewinner ist. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, die Menschen daran zu erinnern, was im Irak passiert. Ich erinnere mich daran, als ich dieses Foto auf dem Titelblatt der NYT gesehen habe. Ich war so beeindruckt, dass er zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, und zu diesem Zeitpunkt sind nicht viele Flüchtlinge entkommen. Danach haben noch viele tausende Menschen versucht, zu fliehen. Ich denke, das Foto erfasst einen in gewisser Weise intimen Moment. Die Art, wie das Foto aufgenommen wurde, unterscheidet sich von den nachfolgenden Aufnahmen. Dem Fotografen ist es gelungen, etwas wirklich Wichtiges im Voraus aufzunehmen. Er zeigte uns das erste Anzeichen des Problems. Für mich ist es kein Klischee. Es ist ein beeindruckender Moment."

Insgesamter Geldpreis in Höhe von 133.000 USD

Im Rahmen des Wettbewerbs wurden Preise an 22 Fotografen aus 17 Ländern verliehen. Der Gewinner der Kategorie "Foto des Jahres" erhält einen Bargeldpreis in Höhe von 10.000 USD und die Gewinner aller Kategorien erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 8.000 USD. Die Zweitplatzierten erhalten jeweils Barpreise in Höhe von 5.000 USD und die Drittplatzierten je 3.000 USD. Der Gewinner in der Kategorie "Young Photographer" erhält ebenfalls 3.000 USD.

