next system aus Österreich gewinnt renommierten Technologie-Award

Mit HapticTouchTM Technologie zu neuen Mensch-Maschine Bedienkonzepten der Zukunft

Wien (OTS) - Im Jahresrhythmus findet in Nürnberg die internationale Weltleitmesse „embedded world Exhibition&Conference“ statt. Mit ihrem Fokus auf Embedded-Technologien spiegelt sie die Trends der Branche wider, mehr als 1.000 Unternehmen aus 40 Ländern nahmen heuer daran teil. Ein wichtiges Highlight ist dabei jedes Jahr die Verleihung des internationalen „embedded award“. Dieses Jahr darf sich mit next system Vertriebsges.m.b.H. ein österreichisches Unternehmen über diese Preisverleihung freuen.

Die patentierte HapticTouch™ Technologie von next system ermöglicht eine fühlbare Rückmeldung auf Display-Touchoberflächen. Dabei wird zusätzlich der angewandte Druck – durch sog. „force sensing“ - erfasst, der bei der Bedienung der Touchoberfläche aufgewendet wird und kann so gezielt ausgewertet werden.

Mithilfe der HapticTouch™ Technologie von next system wird die Interaktion zwischen Benutzer und Bedienelementen erlebbar, d.h. es kommt zu einer fühlbaren Rückmeldung der durchgeführten Aktion als Bestätigung für den Anwender. Unbeabsichtiges Auslösen einer Aktion, wie Bsp. das ungewollte Drücken einer Taste, wird dadurch verhindert. Das Erfühlen von Tasten oder Texturen auf Bedienoberflächen ermöglicht die Bedienbarkeit ohne Sichtkontakt, also auch Bedienung für sehbehinderte und sogar blinde Menschen.

„Damit kann die Technologie von next system in den unterschiedlichsten Gebieten Verwendung finden: Bei Bankomat-Terminals, Haushaltsgeräten (Bsp.: Waschmaschinen), Anlagensteuerungen, medizinischen Eingabe-Geräten, in der Automotive-Industrie und vielen mehr. Die HapticTouch™ Technologie von next system ist unabhängig von Display und Touchtechnologie und auch für andere kapazitive Materialien (Touchpad, Kunststoff,...) einsetzbar.

Wir freuen uns riesig über diesen tollen Erfolg“ so Robert Gausterer, Gründer und einer der drei Geschäftsführer von next system. „Wir haben früh erkannt, dass wir mithilfe unserer Technologie das steigende Sicherheitsbedürfnis der Menschen nach einer haptischen „Rückmeldung“ optimal unterstützen können. Genau dahin haben wir unsere Forschung und Entwicklung gerichtet“ ergänzen seine Partner Andreas Tragenreif und Gregor Keltscha.

Jury-Begründung für die Verleihung des Awards an next system in der Kategorie Hardware war auch, dass die HapticTouch™ Technologie völlig neue Wege in der Entwicklung von Mensch-Maschine-Interaktionen und Bedienkonzeption der Zukunft erschließt.

next system ist ein führender Technologie-Anbieter von maßgeschneiderten Gesamtlösungen in den Kernbereichen Antriebstechnik, Embedded Computer Solutions, Display & Touch Solutions, Haptic Touch Technologien und Medizintechnik.

Mit richtungsweisenden Standardprodukten und kundenspezifischen Systemen ermöglicht next system seinen Kunden die Integration neuer Technologien zu individuellen Gesamtlösungen.. Tiefes technisches Know-How bildet zusammen mit langjähriger Technologie-Kompetenz die Basis des Erfolges. Den Kopf im Himmel und die Beine am Boden.

