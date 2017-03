Zemlinsky Trio Wien erhält Förderpreis

Preisverleihung bei „Soirée in Hietzing“ am 3. Mai 2017

Wien (OTS) - Der diesjährige Förderpreis des Alexander Zemlinsky Fonds bei der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien geht an das Zemlinsky Trio Wien. Die Preisverleihung durch den Intendanten, Buchautor und ehemaligen Kulturstadtrat Dr. Peter Marboe erfolgt bei der im Rahmen der Hietzinger Bezirksfestwochen stattfindenden „Soirée in Hietzing“ am Mittwoch, den 3. Mai 2017 um 19.30 Uhr im Großen Festsaal des Amtshauses Hietzing.

Das Zemlinsky Trio Wien wurde 2012 vom Soloklarinettisten des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien (RSO), Siegfried Schenner gemeinsam mit dem Kulturunternehmer Dieter Bock gegründet. Es besteht aus Siegfried Schenner (Klarinette), Ilse Schumann (Klavier) und Yishu Jiang (Violoncello). Siegfried Schenner ist erster Soloklarinettist des RSO. Darüber hinaus ist er Solist und Mitglied mehrerer Ensembles (Kontrapunkte, „die reihe“, ORF Bläserquintett, RaSumOvsky Ensemble Wien). Ilse Schumann ist eine gefragte Korrepetitorin, Liedbegleiterin und Kammermusikerin. Sie spielt u.a. mit dem Ensemble für moderne Musik „die reihe“ und dem Johann Strauss Ensemble Wien. Yishu Jiang ist Stimmführerin im Bruckner Orchester Linz und eine gefragte Kammermusikerin.

Das umfangreiche Repertoire des Trios spannt einen weiten Bogen von der Wiener Klassik bis zur zeitgenössischen Moderne. Besondere Aufmerksamkeit ist der Pflege des kammermusikalischen Werkes des Namensgebers Alexander Zemlinsky gewidmet.

Soirée in Hietzing

Konzert mit Preisverleihung an das Zemlinsky Trio Wien



Datum: 03.05.2017, 19:30 - 22:00 Uhr

Ort: Amtshaus Hietzing – Großer Festsaal

Hietzinger Kai 1–3, 1130 Wien, Österreich

