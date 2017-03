Polyplastics veröffentlicht Inhaltsstoffe von Materialien zur Unterstützung Ihrer Innovation

Tokio (ots/PRNewswire) - Polyplastics Co., Ltd. hat Informationen zu seiner jüngsten Entwicklung an spezifischen Materialien veröffentlicht, welche die Produktqualität bei Kunden in Bezug auf Brandschutz und andere zusätzliche Eigenschaften verbessern können.

(Image: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M100475/201703169998/ _prw_PI1fl_AE5E79p5.gif)

Polybutylenterephthalat (PBT) ist ein technisches Harz mit ausgewogenen Eigenschaften. Durch das Hinzufügen von diversen Additiven können verschiedene Arten von PBT erzeugt werden, sodass es sich in einer Vielzahl von Anwendungen einsetzen lässt - von elektrischen/elektronischen bis hin zu Einsatzmöglichkeiten im Automobilbereich.

In den vergangenen Jahren sind Sicherheitsanforderungen zur Verringerung des Brandrisikos sowie Materialanforderungen zur Verbesserung der Haltbarkeit von Bauteilen deutlich ausgeweitet worden. Bei Polyplastics entwickeln wir flammgeschützte PBT-Typen, die diesen Forderungen gerecht werden. Wir sind bereit, alle Ihre Anforderungen zu erfüllen.

DURANEX (R) PBT NF-Serie mit halogenfreiem Flammschutzmittel:

Die NF-Serie erfüllt die Anforderung nach halogenfreien, flammgeschützten Materialien, die sich aus Unternehmensrichtlinien und Umweltschutzinitiativen ergeben. Darüber hinaus ermöglicht die drastisch verbesserte Kriechstromfestigkeit der NF-Serie eine erhöhte Gestaltungsfreiheit, einschließlich der Verkürzung der Kriechstrecke zwischen den Klemmen.

DURANEX (R) PBT 330GW mit hoher Glühdrahtentzündungstemperatur:

330GW zeichnet sich durch hervorragende Glühdrahteigenschaften aus und besitzt eine Entzündungstemperatur (GWIT) von 775 C oder höher. Nach IEC60335-1, einem internationalen Standard für die Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch, sind Bauteile aus 330GW unabhängig von ihrer Dicke oder Form von Glühdrahtprüfungen (GWT) befreit.

DURANEX (R) PBT LT-Serie mit verbesserten Langzeiteigenschaften:

Die zunehmende Vorherrschaft von Elektroautos und Hybridfahrzeugen hat zu einem Nachfrageanstieg bei flammgeschützten PBT-Werkstoffen mit Langzeittauglichkeit geführt. Aus diesem Grund hat Polyplastics die LT-Serie entwickelt, die eine verbesserte Hitzeschockbeständigkeit und Hydrolysebeständigkeit aufweist.

DURANEX (R) PBT 950SM mit geringem Verzug und Hydrolysebeständigkeit:

Dieses Material haben wir für den Einsatz in der elektrischen Ausrüstung von Stromnetzen der nächsten Generation, wie z. B. Solarstromnetzen, entwickelt. Neben der Flammfestigkeit weist 950SM Eigenschaften auf, die sich ideal für den Einsatz in Bauteilen eignen, die einen geringen Verzug erfordern, wie z. B. Gehäusematerialien und Umgebungen, die eine gewisse Strapazierfähigkeit erfordern, wie z. B. Außenumgebungen.

Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.polyplastics.com/en/docs/lp/201703_01/index.vm

DURANEX(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern und wird von WinTech Polymer Ltd. unter Lizenz verwendet.

