Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

69 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 26. März 2017

Wien (OTS) - Bei vier Verkehrsunfällen kamen in der vergangenen Woche je ein Leichtmotorradlenker, Mopedlenker, Motorradlenker, Pkw-Lenker und Traktorlenker ums Leben. Am Dienstag kam es im Bezirk Neusiedl am See zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten. Ein 64-jähriger Leichtmotorradlenker wollte auf eine Landesstraße einbiegen und übersah dabei einen 31-jährigen ungarischen Motorradlenker, welcher mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die beiden Zweiradlenker kollidierten im Kreuzungsbereich miteinander, kamen zu Sturz und wurden dabei tödlich verletzt. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Vier Menschen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen und einer auf einer Gemeindestraße ums Leben. Je zwei Verkehrstote gab es im Burgenland und der Steiermark und einen in Oberösterreich.

Vermutliche Unfallursachen waren in zwei Fällen eine Vorrangverletzung und in je einem Fall nicht angepasste Geschwindigkeit und Unachtsamkeit/Ablenkung. Ein Unfall war ein Alleinunfall, ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich auf einer Eisenbahnkreuzung und ein Verunglückter war ausländischer Staatsbürger.

Vom 1. Jänner bis 26. März 2017 gab es im österreichischen Straßennetz 69 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2016 waren es 68 und 2015 81.

