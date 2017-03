Pressegespräch Gernot Blümel: 20.000 leere Gemeindewohnungen – Gegendarstellungsbegehren der SPÖ und unsere Antwort darauf

Wien (OTS) - Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen herzlich ein zum

Pressegespräch mit Landesparteiobmann Stadtrat Mag. Gernot Blümel

zum Thema





"20.000 leere Gemeindewohnungen – Gegendarstellungsbegehren der SPÖ und unsere Antwort darauf"

Eigentumsverhinderung, mangelnde soziale Treffsicherheit und Leerstände im Gemeindebau, Skandale bei Wiener Wohnen, hohe Gebührenbelastung und Mangel an leistbarem Wohnraum – dafür steht die rot-grüne Wohnpolitik in Wien. Kritische Auseinandersetzungen zu diesen Themen sollen mit rechtlichen Mitteln unterbunden werden. Zum Anlassfall, zu den Problemen der Wiener Wohnpolitik und den Lösungsvorschlägen der ÖVP Wien wird Stadtrat Landesparteiobmann Gernot Blümel in einer Pressekonferenz Stellung nehmen.





Zeit: Montag, 27. März 2017, 11.00 Uhr

Ort: ÖVP Wien, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien





Die ÖVP Wien freut sich auf Ihr Kommen!





Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 912

presse.klub @ oevp-wien.at