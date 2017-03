Blümel / Korosec: Herzliche Gratulation an Johannes Steinhart und sein Team

Platz 1 gehalten und den Mandatsstand ausgebaut – klarer Auftrag die Standesvertretung zu führen

Wien (OTS) - „Wir gratulieren Johannes Steinhart und seinem Team zu diesem großartigen Ergebnis. Der Einsatz für die Anliegen der Ärztinnen und Ärzte in Wien hat sich sichtlich ausgezahlt. Es ist ein klarer Auftrag, die Standesvertretung in den kommenden Jahren zu führen“, so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien Stadtrat Gernot Blümel und die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes und ÖVP Wien Gesundheitssprecherin LAbg. Ingrid Korosec in einer ersten Reaktion auf das Ergebnis der Wiener Ärztekammerwahlen.

Bei den gestrigen Wahlen in die Ärztekammer für Wien ist die „Vereinigung österreichischer Ärztinnen und Ärzte – Liste Johannes Steinhart“ erneut als stärkste Kraft hervorgegangen. Die Zahl der Mandate konnte sogar von 23 auf 26 ausgebaut werden und das trotz einer größeren Anzahl an Listen, die angetreten ist, und bei einer insgesamt höheren Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren. Zusätzlich erzielte Steinhart in der Kurie die absolute Mehrheit.

„Gerade im Bereich der Stärkung der niedergelassenen Ärzte und bei Gesundheitsreformen, die die Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt stellen, ist Johannes Steinhart ein wichtiger Mitstreiter. Wir freuen uns über den Erfolg und die zukünftige Zusammenarbeit“, so Blümel und Korosec abschließend.

