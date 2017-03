Schittenhelm: Gratulation an die neue Landesparteiobfrau der Volkspartei Niederösterreich Johanna Mikl-Leitner

Erste Frau an der Spitze der Volkspartei Niederösterreich – eindrucksvolle 98,5 Prozent Zustimmung

Wien (OTS) - "Im Namen der ÖVP Frauen gratuliere ich Johanna Mikl-Leitner zu ihrer neuen Funktion als Landesparteiobfrau der Volkspartei Niederösterreich. Und ich gratuliere auch der Bezirksleiterin der ÖVP Frauen Mödling Andrea Kö, die zu ihrer Stellvertreterin gewählt wurde", so ÖVP Frauen-Chefin Dorothea Schittenhelm anlässlich des heutigen 45. Ordentlichen Landesparteitages der VP NÖ. Besonders erfreut zeigt sich Schittenhelm darüber, dass "erstmals eine Frau an der Spitze der Volkspartei Niederösterreich steht" und insgesamt vier von den sechs Spitzenfunktionen von Frauen bekleidet werden.

"Johanna Mikl-Leitner ist eine erfahrene, engagierte und umsetzungsstarke Politikerin, die in all ihren bisherigen Funktionen bewiesen hat, dass sie sowohl den notwendigen politischen Weitblick als auch den Umsetzungswillen für ihre neue Aufgabe besitzt", so Schittenhelm weiter. Das eindrucksvolle Wahlergebnis sei "ein klarer Vertrauensbeweis der Funktionärinnen und Funktionäre" in die neue Landesparteiobfrau. "Johanna Mikl-Leitner wird die Volkspartei Niederösterreich in eine erfolgreiche Zukunft weiterführen. Ich wünsche ihr und ihrem Team viel Kraft und Erfolg", so Schittenhelm abschließend.

