Junge ÖVP: Gratulation an Johanna Mikl-Leitner zur Wahl als Landesparteiobfrau!

Vielen Dank an Erwin Pröll für die langjährige Zusammenarbeit

Wien (OTS) - "Im Namen der gesamten Jungen ÖVP freue ich mich, Johanna Mikl-Leitner zur heutigen Wahl als Landesparteiobfrau der ÖVP Niederösterreich mit 98,5 Prozent der Delegiertenstimmen gratulieren zu dürfen. Johanna Mikl-Leitner hat bereits in ihren früheren Funktionen bewiesen, dass sie sich unermüdlich für die Anliegen der Bürgerinnen & Bürger einsetzt. Ich bin mir sicher, dass sie diesen Weg auch als Landeshauptfrau konsequent weitergehen wird und die Interessen der Niederösterreicherinnen & Niederösterreicher immer in den Mittelpunkt ihrer Arbeit und ihres Engagements stellen wird", so Bundesobmann Sebastian Kurz.

"Vielen Dank an den scheidenden Landeshauptmann Erwin Pröll für die langjährige gute Zusammenarbeit. Erwin Pröll hat die Politik sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene entscheidend mitgeprägt und hat in den letzten 25 Jahren Herausragendes für Niederösterreich geleistet. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Lebensweg alles Gute. Ich darf seiner Nachfolgerin Johanna Mikl-Leitner schon jetzt die volle Unterstützung vonseiten der Jungen ÖVP zusichern und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr", so Sebastian Kurz abschließend.

