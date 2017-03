Amon: Mit Johanna Mikl-Leitner an der Spitze wird niederösterreichische Volkspartei erfolgreichen Weg fortsetzen

Wahl Mikl-Leitners mit hervorragenden 98,5 Prozent ist starkes Fundament für die Zukunft – Dank, Respekt und Anerkennung an Erwin Pröll

Wien (OTS) - "Die niederösterreichische Volkspartei hat heute mit Johanna Mikl-Leitner eine starke weibliche Persönlichkeit zu ihrer neuen Landesparteiobfrau gemacht. Mit ihr an der Spitze wird der langwährende Erfolgsweg der Niederösterreichischen Volkspartei fortgesetzt werden. Sie ist ein starkes Fundament für die Zukunft", gratuliert ÖVP-Generalsekretär Werner Amon zum hervorragenden Wahlergebnis von 98,5 Prozent.

Johanna Mikl- Leitner habe bereits in ihrer Funktion als Landesgeschäftsführerin der VP Niederösterreich, als Landesrätin und in ihrer Funktion als Innenministerin mit Verstand, Stärke und Herz eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie mit vollem Elan, einem starken Willen und Kraft die Interessen der Menschen vertritt. "Die Zukunft der VP Niederösterreich liegt bei Mikl-Leitner in guten und verantwortungsbewussten Händen. Sie kennt ihr Land, wie keine Zweite und wird Niederösterreich mit Weitsicht gestalten und weiterentwickeln. Mit ihrer Erfahrung, ihrer Kompetenz und einem starken Team im Rücken gibt es niemand passenderen für die Position der Landesparteiobfrau. Ich habe vollstes Vertrauen in Johanna Mikl-Leitner, gratuliere ihr und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit", so der ÖVP-General.

In diesem Zusammenhang zollt Amon auch dem scheidenden Landesparteiobmann Erwin Pröll Dank, Respekt und Anerkennung für seinen unermüdlichen Einsatz in den letzten 25 Jahren: "Erwin Pröll hat mit seiner Arbeit die Weichen für ein zukunftsfähiges Niederösterreich gestellt. Er hatte eine immer über die Landesgrenzen hinaus geschätzte und gewichtige Stimme. Für seinen weiteren Weg wünsche ich ihm alles Gute."

