Blümel: Herzliche Gratulation an Hanni Mikl-Leitner

Vollblut-Politikerin an der Spitze der ÖVP Niederösterreich – Herz, Kompetenz und Erfahrung für eine neue Ära in blau-gelb

Wien (OTS) - „Mit Hanni Mikl-Leitner ist heute eine leidenschaftliche, überzeugte Niederösterreicherin und Vollblut-Politikerin an die Spitze der ÖVP Niederösterreich gewählt worden. In wenigen Tagen wird sie als erste Landeshauptfrau die Führung und Verantwortung in Niederösterreich übernehmen. Sie hat in schwierigen Zeiten eindrucksvoll bewiesen, dass sie sich unbeirrbar, unermüdlich und mit großer Überzeugung für die Interessen unseres Landes und unserer Gesinnungsgemeinschaft einsetzt. Ab heute werden wir diesen Einsatz für die ÖVP und für Niederösterreich mehr denn je spüren“, gratulierte heute der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, Stadtrat Gernot Blümel zum großartigen Ergebnis und schönen Vertrauensbeweis am Landesparteitag.

"Mit Hanni Mikl-Leitner wird eine neue Ära in blau-gelb eingeläutet. Bereits als Innenministerin hat sie Großes geleistet und bewiesen, dass sie auch in schwierigen Situationen das Heft des Handelns in der Hand hält", so Blümel: "Gerechtigkeit beginnt mit Ehrlichkeit war das Credo der heutigen Rede, wo sie die Gerechtigkeit für die Leistungswilligen in den Mittelpunkt und in den Fokus gestellt hat. Das ist die wesentliche soziale Frage unserer Zeit, für die wir gemeinsam kämpfen werden."

„Herzblut, Kompetenz und Erfahrung zeichnen ihren politischen Lebensweg aus und werden auch die neue Ära an der Spitze Niederösterreichs prägen. Danke an Erwin Pröll für seine unvergleichliche Arbeit für unser Land und unsere ÖVP, mit der er bereits jetzt Geschichte geschrieben hat. Alles erdenklich Gute für Hanni Mikl-Leitner, ich freue mich auf eine weiterhin enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, so Blümel abschließend. ​

