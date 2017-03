Wien-Margareten: Raub auf Trafik

Wien (OTS) - Am 24. März 2017 um 17.00 Uhr betrat ein Mann eine Trafik in Wien-Margareten. Mit einem Messer bewaffnet bedrohte er eine Mitarbeiterin und forderte Bargeld. Mit der Beute flüchtete der mit Kapuze und Sonnenbrille maskierte Mann in unbekannte Richtung. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es wurde niemand verletzt.

