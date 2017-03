Glawischnig stellt sich auf Seite von Hilfsorganisationen

Grüne: Aussage von Kurz ist Schlag ins Gesicht von Ehrenamtlichen und all jenen, die für Hilfsorganisationen spenden

Wien (OTS) - „Die Aussage von Außenminister Sebastian Kurz, dass der ‚NGO-Wahnsinn’ beendet werden müsse, ist ein Schlag ins Gesicht für all jene Österreicherinnen und Österreicher, die ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe tätig sind, oder für diese Organisationen spenden. Diese NGOs arbeiten über alle Parteigrenzen hinweg und sind Säule unseres Zusammenlebens. Kurz arbeitet konsequent daran, Kanzler in einer Schwarz-Blauen Regierung zu werden“, sagt Eva Glawischnig, Bundessprecherin und Klubobfrau der Grünen, und stellt sich hinter Ärzte ohne Grenzen, Caritas, Rotes Kreuz und all jene Nicht-Regierungsorganisationen, die tagtäglich Menschenleben retten.

