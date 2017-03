Karmasin: „Gratulation an neu gewähltes Team der BJV“

Bundesjugendvertretung ist wichtiger Partner für moderne Jugendpolitik

Wien (OTS) - Jugendministerin Sophie Karmasin gratuliert dem neuen Team rund um die Vorsitzenden Derai Al Nuaimi, Julia Herr, Martina Tiwald und Christian Zoll. Das Team wurde im Rahmen der gestrigen Vollversammlung der Bundesjugendvertretung (BJV) von den Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedsorganisationen gewählt.

Karmasin betont die Wichtigkeit des Engagements der BJV für die Kinder und Jugendlichen in Österreich und hebt die jugendpolitische Arbeit hervor: „Die Bundesjugendvertretung ist mit all ihren Mitgliedsorganisationen das Sprachrohr der jungen Menschen in Österreich und ein wichtiger Partner in der Mitgestaltung moderner Jugendpolitik“, so Karmasin. „Ich wünsche dem Team viel Erfolg und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.“

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Familien und Jugend

Tamara Häusl, MA

Sprecherin der Bundesministerin

+43-1-71100-633408; Mobil: +43-664-88529859

tamara.haeusl @ bmfj.gv.at

www.bmfj.gv.at