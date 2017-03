Huawei und Altair unterzeichnen Absichtserklärung über die gemeinsame Verfolgung von Hochleistungs-Computing (HPC)-Möglichkeiten und die Entwicklung industrieller Simulation Cloud-Lösungen

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Huawei (http://www.huawei.com/en/) und Altair (http://www.altair.com/) haben auf der CeBIT 2017 eine Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet, die den Beginn einer Kooperation bei Hochleistungs-Computing (HPC) und Cloud-Lösungen markiert. Die Unternehmen werden bei der Entwicklung industrieller Simulation Cloud-Lösungen für ihre Kunden zusammenarbeiten.

Gemäß dem Kooperationsabkommen werden sie in Huaweis OpenLab in München ein gemeinsames Testzentrum für Software- und Hardware-Optimierungstests basierend auf Altairs PBS Works und Huaweis HPC- und Cloud-Plattformen einrichten. Die gemeinsamen Tests werden die hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Huaweis HPC- und Cloud-Plattformen vollumfänglich nutzen, um die Arbeitslast ihrer Kunden bei Softwareintegration und Leistungsprüfung erheblich zu reduzieren und die Einführung und Verwaltung industrieller Simulation Cloud-Plattformen zu vereinfachen. Altair PBS Works ist die führende HPC Workload Management-Suite, die umfassende, zuverlässige HPC Ressourcen-Managementlösungen und richtlinienbasierte Job Scheduling-Lösungen bietet.

"Die digitale Transformation führt jetzt in der Fertigungsindustrie zu revolutionären Veränderungen, ganz besonders aber in der Automobilindustrie. Eine industrielle Simulation Cloud-Plattform kann die Simulationstests während der Konstruktion beschleunigen. Sie ermöglicht es F&E-Mitarbeitenden, gleichzeitig vor Ort und aus der Ferne an der Produktgestaltung mit Spitzentechnologien und modernstem Design zu arbeiten und dadurch Marktvorteile zu erzielen. Die Zusammenarbeit von Huawei und Altair wird sich auf die Entwicklung hocheffizienter, hochleistungsfähiger industrieller Simulation Cloud-Lösungen mithilfe der PBS Works Softwaresuite von Altair konzentrieren", sagte Yu Dong, President of Industry Marketing & Solution Dept of Enterprise BG von Huawei. "Huawei ist der Vision von Offenheit, Zusammenarbeit und Win-win mit weltweiten Partnern bei der Bereitstellung innovativer Lösungen für die industrielle Fertigung und der Unterstützung ihres Geschäftserfolges verpflichtet."

"Wir sind über diese Zusammenarbeit mit Huawei sehr froh", sagte Dr. Detlef Schneider, Senior Vice President EMEA von Altair. "Durch die Kombination unserer HPC-Technologien, nämlich der marktführenden HPC Workload-Managementsuite, PBS Works, und Huaweis HPC- und Cloud-Plattformen werden wir unseren Kunden im Bereich der industriellen Fertigung Mehrwert für deren HPC- und Cloud-Anwendungen bieten. Diese gemeinsame Lösung wird den Aufwand von Softwareintegration nennenswert reduzieren und die Einführung und Verwaltung von industriellen Simulation Cloud-Plattformen vereinfachen."

Über Huawei

Huawei ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informations-und Telekommunikationstechnologie (IKT)-Lösungen.

Weitere Informationen über Huawei finden Sie online unter www.huawei.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/482187/Altair_Huawei.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Selina Xing

+86 755 89247615

xingziyue @ huawei.com