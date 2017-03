CeBIT 2017: Plattformfähige intelligente Hardware von Figigantic ein Blickfang

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die fünftägige CeBIT 2017 öffnete am 20. März in Hannover (Deutschland) ihre Türen. Nach dem Motto "grenzenlose digitale Wirtschaft" wurden innovative Lösungen in Bereichen wie digitale IT, Haushalt, Internet der Dinge und Bürokommunikation gezeigt. Figigantic, ein führender Anbieter von plattformfähiger intelligenter Hardware, hatte zum ersten Mal einen Stand auf der Messe und verschiedene unabhängig entwickelte plattformfähige Roboter und zahlreiche intelligente Hardwareprodukte im Gepäck, um seine Fähigkeiten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und Anwendungsentwicklung vorzuzeigen. Am ersten Messetag empfing Figigantic Kunden aus 23 Ländern, darunter Russland, Deutschland, Frankreich, Spanien und die Niederlande. Eingehende Gespräche fanden mit 35 ausländischen Kundenvertretern statt, repräsentiert durch Telefonica, Europas zweitgrößtes Telekommunikationsunternehmen, die zu Hunderten Kooperationsabsichten führten. Viele Kunden waren an einer nationalen Exklusivvertretung interessiert.

Auf der CeBIT präsentierte Figigantic seine "intelligente Reinigungskraft", den superplattformfähigen intelligenten Roboter CC, der zahlreiche Besucher an den Messestand lockte. Das Produkt ist mit Online-, Offline- und Cloud-Plattformen vernetzbar. Durch Internetinhalte wird der Situationskontext erweitert, um eine intelligente Kommunikation mit dem Menschen zu ermöglichen und so den bestmöglichen Nutzen im Haushalt bereitzustellen. Neben intelligenten Hardwareprodukten arbeitet Figigantic kontinuierlich an innovativen Geschäfts- und Kooperationsmodellen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und zapft mit intelligenten Geräten durch die Cloud-Plattform die Informationsverarbeitungsdienste im Hintergrund der Cloud an, um ein Fundament für die industrieübergreifende Kooperation und Errichtung eines aufgegliederten industriellen Ökosystems zu schaffen. Zuletzt konnte Figigantic mit seiner intelligenten ökologischen Strategie auf dem heimischen Markt große Erfolge verzeichnen. Dabei baut es seine globale Strategie schrittweise aus. Seine geschäftliche Präsenz wurde auf mehrere Ländern und Regionen ausgedehnt, und sein Einfluss auf den amerikanischen und europäischen Märkten wächst stetig. Im Immobilien-und Hotelgewerbe konnten zahlreiche wichtige Kunden gewonnen werden.

Hua Wu +86-159-0755-5865 hua.wu @ fgecctv.com

Foto -

http://mma.prnewswire.com/media/482207/Figigantic_at_CeBIT_2017.jpg