Oxonitsch an Gudenus: 330 MitarbeiterInnen der Wiener Linien sorgen für Einhaltung der Hausordnung

Klare Aufgabenteilung zwischen Polizei und Wiener Linien - Musik als Pilotprojekt in einer Station

Wien (OTS/SPW-K) - "Panik erzeugen oder etwas ins Lächerliche ziehen: das sind die Kernkompetenzen der FPÖ", kommentiert SPÖ-Klubobmann Christian Oxonitsch die heutigen Aussagen von FPÖ-Klubobmann Gudenus. Während die FPÖ poltert, setzt die SPÖ ein umfassendes Sicherheits- und Servicepaket um. Künftig werden 330 MitarbeiterInnen der Wiener Linien im Einsatz sein, die sich ausschließlich um Sicherheit und Service für die Fahrgäste kümmern.

Klar ist, dass es eine klare Aufgabenteilung gibt: Die Polizei ist die erste Adresse für alle Sicherheitsfragen und befasst sich mit der Bekämpfung der Kriminalität und Gesetzesverstößen. Die Wiener Linien kümmern sich um die Einhaltung der Hausordnung in den Öffis und verweisen jene Menschen aus den Stationen und Zügen, die sich dort nicht zu Beförderungszwecken aufhalten. Im Bedarfsfall wird die Polizei zugezogen. Securities sind in vielen Großstädten Europas seit langem im Einsatz, so etwa in Hamburg, Berlin oder Barcelona. Gut sichtbar werden künftig auch bei den Wiener Linien Zweier-Teams unterwegs sein. Mit Ende März startet die Suche nach MitarbeiterInnen für das hauseigene Sicherheitsteam. Bis 2019 werden rund 120 speziell ausgebildete KollegInnen im Netz unterwegs sein. Die Personalpräsenz erhöht das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen in den Stationen und in den Fahrzeugen.

Neben den Security-MitarbeiterInnen wird auch das Service für die Fahrgäste ausgebaut. Ihnen stehen künftig 220 Serviceteam-MitarbeiterInnen zur Verfügung, die unmittelbar auf den Bahnsteigen und in den Fahrzeugen präsent sind. Sie sind direkte AnsprechpartnerInnen und erteilen Auskünfte zu Fahrplänen, zu Umstiegsmöglichkeiten bis hin zu Ticket-Infos.

Neben diesen Maßnahmen werden die Videoüberwachung und die Beleuchtung ausgebaut. "Die Öffis zählen zu den sichersten Einrichtungen der Stadt. Damit das so bleibt, werden viele Maßnahmen im Sinne der Fahrgäste gesetzt", so Oxonitsch. Als Pilotprojekt wird in der Station Westbahnhof künftig KünstlerInnen die Chance gegeben, zu musizieren. U-Bahn-Stationen werden dadurch belebter und bunter. "Dass sich die FPÖ darüber lustig macht und das gesamte Massnahmenpaket madig macht, zeigt erneut, wie polemisch die FPÖ mit dem Thema Sicherheit umgeht - überraschend ist das jedoch nicht", so Oxonitsch abschließend, der sich bei der Wiener Polizei für die gute Zusammenarbeit bedankt.





