Industrie: Modernisierung der umfangreichen und widersprüchlichen Arbeitsschutzregelungen notwendig

IV-GS Neumayer: Praxisnahe Umsetzung der Vorschläge muss rasch erfolgen – Beratung statt Bestrafung forcieren – Österreichs Industrie bei Arbeitnehmerschutz vorbildlich

Wien (OTS) - „Jetzt muss es vor allem darum gehen, die Unternehmen in unserem Land von unnötiger und nicht mehr zeitgemäßer Bürokratie nachhaltig zu entlasten. Viel Potenzial sieht die Industrie bei der von der Bundesregierung angekündigten Modernisierung im Bereich Arbeitsinspektorat und Arbeitnehmerschutz, die nun rasch umgesetzt werden muss“, erklärte der der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, anlässlich des heutigen Reformgesprächs zum Thema Arbeitnehmerschutz. Angesichts der zahlreichen Rückmeldungen aus den Unternehmen, sei die Initiative von Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner „absolut zu begrüßen“ – nun gelte es, „das Bekenntnis der Regierungsparteien zur Eindämmung der Regulierungsflut und nachhaltigen Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen mit echtem Leben zu füllen“.

„Gerade beim Arbeitnehmerschutz sehen sich Österreichs Unternehmen im internationalen Vergleich einem Ausmaß an Bürokratie, Regulierung und Vorschriften gegenüber, das besorgniserregende Ausmaße angenommen hat. Den, grundsätzlich sehr richtigen, Ankündigungen sollten nun rasch Taten folgen“, so der IV-Generalsekretär, der dafür plädiert, dass auch die Behörden selbst Vorschläge mit der Zielrichtung erarbeiten sollten, wie Betriebe im unternehmerischen Alltag entlastet werden könnten. Dies gelte insbesondere für den äußerst komplexen Themenbereich des Arbeitnehmerschutzes. Insgesamt müssten „Gesetze und Verordnungen praxistauglich vollzogen“ werden. „Die Behörden sollten ihre Arbeit stärker unter das Motto ‚Beraten statt strafen‘ stellen“, betonte Neumayer. So sei die Beratungstätigkeit der Arbeitsinspektion seit 2010 zurückgegangen. „Klar ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein sicheres Arbeitsumfeld vorfinden müssen. Österreichs Industrie ist hier vorbildlich. Insgesamt braucht es klare und eindeutige Regeln und Rahmenbedingungen, die leicht verständlich sind, einander nicht widersprechen und ein wettbewerbsfähiges Arbeiten ermöglichen“, hielt der IV-Generalsekretär abschließend fest.

