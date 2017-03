NEOS Wieden ad Kleine Neugasse: Transparenz und Bürgerbeteiligung sieht anders aus

Henrike Brandstötter: „Die Stadtpolitik ignoriert die Anrainer_innen der Kleinen Neugasse“

Wien (OTS) - Über tausend Unterschriften sammelten engagierte Bürger_innen innerhalb weniger Tage, um die überfallsartige Umkehrung der Einbahn in der Kleinen Neugasse im 4. Bezirk zu verhindern. Die Umkehrung war laut Bezirksvorstehung notwendig geworden, weil es immer wieder zu Unfällen mit Personenschaden kam. „Bei einer Versammlung der Anrainer_innen sicherte Bezirksvorsteher Leopold Plasch auf Druck von NEOS noch zu, dass er sich um einen dreimonatigen Aufschub der Maßnahmen kümmern und dieser Zeitraum für Workshops mit den Bürger_innen genutzt werden würde, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Eine Woche nach der Bezirksvertretungssitzung, wo auch ein entsprechender Antrag verabschiedet wurde, stehen nun jedoch Schilder in der Kleinen Neugasse, die die Umkehrung ab 5. April ankündigen. „Jeder Unfall ist einer zu viel – darüber sind wir uns alle einig. Jedoch plädieren wir dafür, Versprechen zu halten und gemeinsam mit den Anrainer_innen über minimalinvasive Möglichkeiten nachzudenken, statt gleich mit einer Einbahnumkehrung massiv ins Geschehen einzugreifen“, so Henrike Brandstötter, Klubobfrau von NEOS auf der Wieden.

„Anstatt den Menschen zuzuhören und ihre Anliegen ernst zu nehmen, wird hier einfach wieder über die Bürger_innen drüber gefahren. Bürger_innenbeteiligung forcieren und einen transparenten Prozess starten – fehl am Platz. Die Grünen schalten im Bezirk wie auch auf Stadtebene einfach auf Durchzug. Der Antrag von NEOS Wieden auf einen Bürger_innenbeteiligungsprozess wurde von ihnen ebenso abgelehnt wie ein Antrag auf sofortigen Stopp der Umbaumaßnahmen“, ärgert sich Brandstötter.



„Die Anrainer_innen haben die Situation in der Kleinen Neugasse gründlich analysiert und auch alle umliegenden Grätzel in ihre Überlegungen miteinbezogen. Sie sind zum richtigen Schluss gekommen, dass die Umkehrung massive Auswirkungen auf den Verkehr in den Grätzeln haben würde. Schade, dass diese engagierten Bürger_innen nun einfach nicht gehört werden. Bürger_innenbeteiligung, wie sie sich die Grünen immer wieder auf die Fahnen heften, schaut definitiv anders aus“, schließt Brandstötter.

