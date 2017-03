Sobotka: „Bundeskanzler bei Rom Gipfel gefordert“

Sobotka zeigt sich von Kern und Doskozil überrascht.

Wien (OTS) - Innenminister Wolfgang Sobotka zeigt sich ob der nicht akkordierten Vorgehensweise von Bundeskanzler Kern und Verteidigungsminister Doskozil den Umsiedelungs-Prozess betreffend überrascht und fordert eine klare Linie innerhalb der SPÖ. Unverständlich ist für ihn auch die Tatsache, dass der Koalitionspartner bei einem derart heiklen Prozess zuerst den Weg in die Medien sucht, anstelle eine gemeinsame Lösung zu finden.



Nachdem Verteidigungsminister Doskozil die Umsetzung des Umsiedelungs-Prozesses kritisierte, nimmt Innenminister Wolfgang Sobotka zu den Vorwürfen Stellung.



„Es handelt sich beim Umsiedelungs-Prozess nicht um einen Sobotka-Plan, sondern eine europarechtliche Vereinbarung, die 2015 erstmals beschlossen und auf Ebene des Europäischen Rates mehrfach durch Bundeskanzler Kern eingefordert wurde. Auch die Bundesregierung hat dies einstimmig zur Kenntnis genommen. Davon ausgehend, dass der Bundeskanzler die Inhalte seiner Abstimmungen kennt und damit eine Haltung der österreichischen Bundesregierung dargestellt wird, bin ich selbstverständlich dazu angehalten, bindende Beschlüsse umzusetzen. Die Bevölkerung muss vom Innenminister Rechtstreue erwarten können“, so Sobotka.



„Ich bin mit meinem Kollegen Doskozil einer Meinung, dass Österreich stark belastet ist. Das ist auch der Grund, warum wir wie kein zweites europäisches Land negativ beschiedene Asylwerber außer Landes bringen. Diese konsequente Haltung bei Außerlandesbringungen ist auch Garant dafür, dass wir tatsächlich schutzbedürftigen Menschen helfen können. 50 unbegleitete Kinder aus unmittelbaren Kriegsgebieten zählen für mich zu dieser Gruppe. Das der Verteidigungsminister das anders sieht, ist für mich unverständlich.“ Die Aufnahme sei demnach mit geltenden Beschlüssen, Humanität sowie Solidarität den italienischen Partnern gegenüber begründet. Vor allem bei Italien, das sich in der Asylfrage Österreich gegenüber sehr partnerschaftlich zeige, brauche es im Sinne österreichischer Interessen das nötige Fingerspitzengefühl, um nicht zu bewirken, dass Flüchtlinge nach Österreich durchgelassen werden. Das es trotzdem einen umfassenden Schutz der europäischen Außengrenze sowie eine Registrierung außerhalb Europas brauche, stehe außer Streit und sei so auch schon vor nahezu einem Jahr von Außenminister Kurz vorgeschlagen worden“, so Sobotka weiter.



„Der Bundeskanzler ist jetzt gefordert, dies auch auf europäischer Ebene mit Rückgrat zu kommunizieren und als Regierungschef eine Ausnahme Österreichs vom Relocation-Prozess zu argumentieren.“ Der derzeit stattfindende Gipfel in Rom wäre diesbezüglich eine unmittelbare Gelegenheit, um das Gespräch mit Kommissionspräsident Juncker zu suchen. Spätestens morgen könne man dann bewerten, ob den Worten der SPÖ auch Taten folgen“, so Sobotka abschließend.

