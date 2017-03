Amon: Arbeitnehmerschutz modernisieren und praxistauglich machen

ÖVP-Generalsekretär: Überbordende Vorschriften und bürokratische Hürden belasten Betriebe und Mitarbeiter - Praxistaugliche Reformen nützen allen Beteiligten

Wien (OTS) - "Mit dem Reformgespräch zum Arbeitnehmerschutz greifen wir ein wichtiges Thema für Betriebe und Mitarbeiter auf. Überbordende Vorschriften und bürokratische Hürden behindern und schränken die unternehmerische Tätigkeit ein. Dem müssen wir begegnen", unterstützt ÖVP-Generalsekretär Werner Amon den Vorstoß von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. Insbesondere das zuständige Sozialministerium sei gefordert, konkrete Maßnahmen zu setzen. "Auf Initiative der ÖVP gehen die ersten Schritte mit weniger Meldepflichten schon in die richtige Richtung. Wir brauchen aber noch viele weiterführende Maßnahmen", sagt Amon.

Wichtig sei vor allem das Prinzip "Beraten statt strafen", das endlich stärker in der Praxis gelebt werden müsse. " Beratung und Prävention wirken besser als Bürokratie und Strafen", so Amon. Zudem plädiert der ÖVP-General für eine umfassende Entbürokratisierung des gesamten Rechtsbestandes. Ziel müsse sein, die teilweise widersprüchlichen Normen und Vorschriften auszuräumen und den Arbeitnehmerschutz umfassend zu modernisieren. "Wir brauchen praxisgerechte Lösungen, die Unternehmer entlasten und auch den Mitarbeitern helfen", so Amon.

