„Orientierung“ mit ORF-Korrespondent El-Gawhary als „Prediger“

Am 26. März um 12.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christoph Riedl präsentiert „Orientierung“ am Sonntag, dem 26. März, um 12.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

In höchster Not: Zu wenig Hilfe für 20 Millionen Hungernde

Die Vereinten Nationen schlagen Alarm: Rund 20 Millionen Menschen in der afrikanischen Subsahara-Region sind vom Hungertod bedroht. Die Weltgemeinschaft stünde „vor der größten humanitären Katastrophe seit 1945“. „Es wurde schon vor einem Jahr gewarnt – es wurde viel zu spät reagiert. Wir haben völlig versagt“, klagt auch Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich. Die Ursachen sind dabei vielfältig:

ein tödliches Zusammenspiel von Klimawandel, der Zerstörung der afrikanischen Landwirtschaft durch EU-Dumpingpreise für nach Afrika exportierte Produkte, der Verschuldung afrikanischer Staaten und kriegerischer Auseinandersetzungen z.B. in den nun besonders stark betroffenen Ländern Somalia, Südsudan und Nigeria. Auf dem gesamten afrikanischen Kontinent leidet jeder Fünfte Hunger. Weltweit sind es rund 800 Millionen Menschen. Wie sich österreichische NGOs – Rotes Kreuz, Caritas, Diakonie und Licht für die Welt – im Kampf gegen den Hunger engagieren, zeigt der aktuelle „Orientierung“-Bericht. Bericht: Zoran Dobric.

Im „Orientierung“-Studiogespräch über Maßnahmen im Kampf gegen den Hunger in der Welt: Brigitte Reisenberger, Geschäftsleitung FIAN Österreich. FIAN ist eine internationale Menschenrechtsorganisation für das Recht auf Nahrung.

Demokratische Republik Kongo: Überfälle auf Pfarren

Am Abend des 20. Februar 2017 verschafften sich Unbekannte Zutritt auf das Gelände der katholischen Pfarre St. Kizito in Lubumbashi, der Hauptstadt der Provinz Katanga in der Demokratischen Republik Kongo. Sie verwüsteten Schulklassen, stahlen Computer und Nähmaschinen, vernichteten Schülerakten und setzten die Kirchentür in Brand, bevor sie von der Polizei gestoppt werden konnten. Der Attacke waren ähnliche Kommandoaktionen in anderen Teilen des Landes vorausgegangen. Die Drahtzieher dieser antikirchlichen Exzesse werden im Kreis der Anhänger von Noch-Staatschef Joseph Kabila vermutet. Obwohl seine Amtszeit abgelaufen ist, weigert sich der Präsident, die Macht abzugeben. Die katholischen Bischöfe versuchen, in Verhandlungen mit Präsident und Opposition einen friedlichen Machtwechsel zu gewährleisten und einen drohenden Bürgerkrieg zu verhindern. Dass die Kirche Kabila auf jeden Fall zum Rücktritt bewegen will, wird ihr von einigen seiner Anhänger offensichtlich übelgenommen. Bericht: Christian Rathner

ORF-Korrespondent als „Prediger“: Von der Gnade des Geburtsorts Mit einer viel beachteten Predigtreihe hat in diesen Monaten die evangelische Markuskirche in Wien-Ottakring aufhorchen lassen: Nach der Schauspielerin Ulrike Beimpold und Ex-Bundespräsident Heinz Fischer war nun kürzlich Karim El-Gawhary, Leiter des ORF-Nahostbüros in Kairo, am Wort. Passend zum Reformationsjubiläum 2017, bei dem an die Veröffentlichung der berühmten Thesen Martin Luthers vor 500 Jahren erinnert wird, sprach El-Gawhary ausgehend von einem bekannten Zitat, das Martin Luther zugeschrieben wird, auch wenn er es wortwörtlich nie so gesagt haben dürfte: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“. Bei seiner „Predigt-Premiere“ dachte Karim El-Gawhary über die „Gnade des Geburtsortes“ nach – und brachte höchst interessierten Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern damit Schicksale von Menschen auf der Flucht nahe. Bericht: Marcus Marschalek, Günter Sadek-Sonnenberg

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream angeboten.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at