Junge Industrie: Europa neu denken oder: Wir sind Europa!

JI-Vorsitzende Niss: Neuordnung um Zukunft zu sichern – Europa nicht scheitern lassen – Gemeinsam für eine erfolgreiche EU kämpfen – Identität stärken um EU zu festigen

Wien (OTS) - „Vor 60 Jahren ist der Grundstein für die Europäische Union, wie wir sie heute kennen, gelegt worden. Auch wenn momentan nicht immer Sonne für die EU scheint, ist sie doch eine Erfolgsgeschichte“, so die Vorsitzende der Jungen Industrie, Dr. Therese Niss. Vor allem die Errungenschaft der 4 Grundfreiheiten seien ein Erfolg, der keineswegs beschnitten werden dürfe, denn diese stellen den Grundpfeiler der EU dar und seien Stütze der europäischen Wirtschaft.

Jedoch stehe die EU zweifelsfrei vor großen Herausforderungen. Die Zusammenarbeit habe bisher hauptsächlich auf dem Papier gut funktioniert, weshalb es an der Zeit sei zu überlegen, wie dies auch im realpolitischen Geschäft weitergehen könne. Vor allem die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Asyl- und Migrationspolitik stellen die Zusammenarbeit der Länder auf die Probe. Gemeinsam müsse deshalb an Reformen und neuen Ideen dafür gearbeitet werden, um das Europäische Projekt nicht zu gefährden. Weitermachen wie bisher, sei keine Option, denn dann könne man sich gleich groß „GESCHEITERT“ auf die Fahnen heften, so Niss. Es müssen die Bereiche definiert werden, wo es mehr Zusammenarbeit benötigt, aber auch ehrlich gesagt werden, wo sich die EU zurücknehmen muss -Stichwort "Bürokratie".

Auch der BREXIT ist noch lange nicht verdaut und wird Brüssel noch einige Zeit beschäftigen. Mit diesem Fall wurde illustriert wie gefährlich eine fehlende Europäische Identität sein kann. Hätten sich die jungen Menschen vereint für einen Verbleib ausgesprochen, würde ihnen wohl eine rosigere Zukunft blühen. Aus diesem Grund sei es bereits im Kindesalter wichtig das Interesse an der EU zu fördern, damit die jungen Menschen sich in weiterer Folge auch als „echte Europäer“ sähen. „In der Wirtschaft gibt es ein Sprichwort: die erste Generation baut auf, die zweite Generation verwaltet und die dritte Generation wirtschaftet herunter. Unser Ziel muss deshalb ganz klar sein, nicht zur dritten Generation im Projekt EU zu werden. Wir wollen ein starkes Europa für eine erfolgreiche Zukunft und deshalb dürfen wir Europa nicht verkommen lassen, denn: Wir sind Europa!“, so Niss abschließend.

