„Hohes Haus“ mit Flexiblem und Progressivem

Am 26. März um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Fritz Jungmayr präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin am Sonntag, dem 26. März 2017, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Flexibel

In wenigen Wochen will die Regierung ihren Vorschlag für eine Flexibilisierung der Arbeitszeit präsentieren. Noch sind einander die Sozialpartner in ihren Verhandlungen nicht wesentlich näher gekommen. Die Unternehmer sagen, eine weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit, inklusive Ausweitung der Tagesarbeitszeit auf zwölf Stunden in allen Branchen, ist für die Wettbewerbsfähigkeit und somit für die Sicherung der Arbeitsplätze unverzichtbar. Arbeiter und Angestellte fürchten Lohneinbußen etwa durch Reduzierung von Zuschlägen aufgrund längerer Durchrechnungszeiten. Dagmar Wohlfahrt berichtet.

Gast im Studio ist Bernhard Achitz, Leitender Sekretär des Österreichischen Gewerkschaftsbundes.

Progressiv

Die Kalte Progression soll nach vielen Jahren der Ankündigungen nun doch endlich bekämpft werden. Darunter versteht man, dass man durch Lohnerhöhungen oder auch nur eine Inflationsabgeltung in eine höhere Steuerklasse rutscht und dadurch das Netto-Einkommen sinkt. Kritiker sehen das als versteckte Steuererhöhung, die eine zusätzliche Einnahme für den Finanzminister ergibt. Dabei ist Österreich schon heute im Ranking der durch Steuern am meisten belasteten Staaten der EU unter den Top drei. Claus Bruckmann hat mit Politikern und Wirtschaftswissenschaftern gesprochen.

Dereguliert

Kommende Woche will der Nationalrat das Deregulierungsgrundsätzegesetz beschließen. Ein Gesetz, das verhindern soll, dass das Parlament unnötige Gesetze beschließt. Nicht nur Verfassungsjuristen sind der Ansicht, dass dieses Gesetz unnötig ist und keinerlei Wirkung zeigen wird. Warum es dennoch beschlossen wird, hat Maximilian Biegler recherchiert.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream angeboten.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at