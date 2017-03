PRVA: Julia Wippersberg folgt auf Susanne Senft als Verbandspräsidentin

Wien (OTS) - PR-Kommunikation im Wandel - Digitalisierung, Ausbau des Weiterbildungsangebots, Erfolgskontrolle in der PR, Mitgliederwachstum und Nachwuchsförderung stehen beim neuen Vorstandsteam ganz oben auf der Agenda.

„Der PRVA ist ein besonders aktiver Verband in der Kommunikationsbranche“, betonte die scheidende PRVA-Präsidentin Susanne Senft im Rahmen der Generalversammlung. „Gemeinsam mit den ambitionierten Vorstandskollegen und allen engagierten Mitgliedern konnten wir einiges bewegen. Viel Arbeit, aber auch viel Freude.“ Susanne Senft war in Summe sechs Jahre im Verbandsvorstand des PRVA in verschiedenen Funktionen tätig, die vergangenen zwei Jahre als Präsidentin. Davor fungierte sie zwei Jahre lang als Vizepräsidentin im Vorstandsteam.

Mit dem Vorstandsbericht skizzierte die scheidende Präsidentin das abgelaufene, sehr arbeitsintensive Verbandsjahr 2016. Die Mitgliederanzahl konnte im herausfordernden Branchenumfeld mit 789 gehalten werden. Der Ausbau des Angebots für Mitglieder zum Weiterbilden und Netzwerken ist weiter vorangetrieben worden, auch auf internationaler Ebene konnte sich der PRVA entsprechend positionieren. Die Ergebnisse von Umfragen war für die Arbeit des Verbands von Bedeutung, wie zum Beispiel zum Thema Krisenkommunikation. Zu den Verbandserfolgen hat auch maßgeblich die Arbeit des PR-Ethik-Rats in der abgelaufenen Verbandsperiode beigetragen sowie der Ausbau der zertifizierten Unternehmen, die das Österreichische PR-Gütezeichen tragen.

Bevor es an die Wahl des neuen Vorstands ging, gab es noch speziellen Dank seitens Susanne Senft für die scheidenden Vorstandsmitglieder Ute Greutter und Peter Schiefer.

Die Ziele des neuen Vorstandsteams

Datensammlungen stützen. Denn die Wünsche und Bedürfnisse unserer Mitglieder sind für den Verband das Maß aller Dinge“, sagt Neopräsidentin Julia Wippersberg. „Mir persönlich sind auch die Themen Erfolgskontrolle, Messung und Evaluation mittels Kennzahlen ein Anliegen.“ Im Bereich der Newcomer-Mitglieder gibt es auch noch Neuigkeiten: Aus den prNa, den public relations Newcomers austria werden die PRVA Newcomers. Ihnen stehen alle Angebote des PRVA zum Netzwerken und Weiterbilden offen.

Die neu gewählte Präsidentin setzt jedenfalls auf Qualitätssicherung der digitalen Kommunikation, u.a. durch das Transparent-machen für Mechanismen hinter Social Media. Journalismus und PR erleben nicht nur durch Filterblasen und Algorithmen einen noch nie dagewesenen Wandel. „Den Start für die neue „Wandelkommunikation“ bietet der heurige Österreichische Kommunikationstag des PRVA mit dem Generalthema „Digitale Transformation & PR 4.0.“

Weitere Themenschwerpunkte des neuen, einstimmig gewählten Vorstands sind jedenfalls das kontinuierliche Mitgliederwachstum, der Ausbau von attraktiven Verbandsangeboten für Newcomer sowie die Stärkung der Bundesländer und die Präsenz bei Veranstaltungen. Auch die Vertiefung der internationalen Beziehungen zählt dazu. Außerdem rückt das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus, eine Kooperation mit dem Zentrum für Nachhaltigkeit untermauert dieses Ziel.

Der Vorstand des PRVA besteht aus neun Mitgliedern. Die Funktionsperiode erstreckt sich über zwei Jahre. Für diese Zeit erstellt das Vorstandsteam ein Arbeitsprogramm, das durch die Unterstützung ebenfalls ehrenamtlich engagierter Mitglieder umgesetzt wird.

Das Vorstandsteam

Präsidentin: Julia Wippersberg, Research & Consulting, APA-DeFacto/Senior Lecturer APA-DeFacto

Vizepräsident: Jürgen Gangoly, Geschäftsführer The Skills Group Vizepräsidentin: Susanne Hudelist, Geschäftsführerin ikp Generalsekretärin: Sabine Fichtinger, Selbstständig mit co | ko | train, Beratungsunternehmen für Coaching, Kommunikation und Training Neu im Team Finanzreferentin: Katharina Scheyerer-Janda, Selbstständig mit Meinungsbild PR & Coaching

Schriftführer: Andreas Bauer, Public Relations, Knauf

Neu im Team Vorstandsmitglied: Martin Himmelbauer, Leiter Corporate Communication Casinos Austria/Österreichische Lotterien Vorstandsmitglied: Alexander Jedlicka, Leiter der Unternehmenskommunikation und Pressesprecher DONAU Versicherung Vorstandsmitglied: Angelika Simma, Kommunikationschefin Caritas Österreich

