Annette Louisan, Wien - ermäßigte Tickets

Annett Louisan, Wien, ermäßigte Tickets

Wien/Linz (OTS) - Annett Louisan hat mit ihren deutsch-französischen Chansons, ihrer einzigartigen Stimme und ihrer wunderbaren, schauspielerischen Erzählform in den letzten Jahren ihr eigenes Genre geschaffen.

Mit ihren schönsten Songs im Gepäck präsentiert sie sich am So, dem 26. März im restlos ausverkauftem Brucknerhaus/Linz und am Mo, 27. März in der Wiener Stadthalle.



Tickets: Sehr günstige und ermäßigte Tickets für das Konzert von Annett Louisan in Wien gibt es noch



