60 Jahre Römische Verträge – Schieder: EU-Institutionen reformieren und Ja zur Sozialunion

Wien (OTS/SK) - „Die Europäische Union befindet sich derzeit an einem Scheideweg: Dominiert weiter eine neoliberale Politik der Konzern-und Bankeninteressen, gewinnen zentrifugale und nationalistische Kräfte überhand oder bauen wir weiter an einem Europa des Friedens, der Freiheit und an einer sozialen Union, die sich der Probleme der Menschen annimmt?“, so SPÖ-Klubvorsitzender Andreas Schieder anlässlich des morgigen 60. Jahrestages der „Römischen Verträge“. „Aus sozialdemokratischer Sicht ist die Antwort klar: Wir wollen mehr Europa – aber mehr von einem sozialen Europa.“ Das erkennen mittlerweile auch weitsichtige Konservative: „Nicht umsonst hat Kommissionschef Juncker seine Fraktionskollegen aus der ÖVP aufgefordert, nicht von sozialen Ambitionen Abschied zu nehmen.“ ****

Schieder spricht von einem „Viereck aus Freiheit, sozialem Wohlstand, Umwelt und Wettbewerbsfähigkeit“, das in Europa in Balance bleiben muss. „Es darf nicht ein Teil davon auf Kosten eines anderen gehen.“ Leider sei in den letzten Jahren die soziale Dimension oft auf der Strecke geblieben und einer kurzsichtigen Austeritätspolitik geopfert worden. „Wir brauchen die EU als Sozialunion. Wer hier dagegen ist, ist für Lohn- und Sozialdumping“, so der SPÖ-Klubobmann. Europa muss sich gemeinsam viel stärker dem Kampf gegen Arbeitslosigkeit und für Steuergerechtigkeit widmen. „Die Menschen sehen nicht ein, dass Konzerne Milliarden an Steuern nicht zahlen und die Finanzmärkte fast nichts zum Steueraufkommen beitragen. Wenn die EU hier nichts zusammenbringt, dann verliert sie zu Recht an Glaubwürdigkeit!“

Voraussetzung für einen politischen Kurswechsel seien auch Reformen bei den Institutionen. „Die EU ist zu schwerfällig, muss schlagkräftiger werden, u.a. durch eine Stärkung des Europäischen Parlaments.“ Auch die Mechanismen bei der Bestellung der Kommission – ein Kommissar pro Land – sollten zugunsten sachlicher und fachlicher Kriterien überdacht werden. Ebenfalls auf der Agenda müssen Reformen beim EU-Budget sein. „Der Brexit wird die Union vor neue finanzielle Herausforderungen stellen. Wir brauchen einen effizienteren Einsatz der EU-Mittel, der mehr auf Zukunftsinvestitionen in die Infrastruktur setzt.“ Gleichzeitig wird die EU mittelfristig auch Eigenmittel brauchen. So könnten etwa über die Körperschaftssteuer auch die multinationalen Konzerne, die am meisten von der Union profitieren, einen Beitrag leisten, so Schieder. (Schluss) bj/ah/mp

