Wirtschaftsbund-Haubner zu IHS-/Wifo-Prognosen: Maßnahmen zur Konjunkturbelebung jetzt rasch umsetzen

WB-General zeigt sich zuversichtlich, dass die in Österreich vereinbarten Maßnahmen und Anstrengungen zur Konjunkturbelebung wirken – Aufschwung durch rasche Umsetzung festigen

Wien (OTS) - „Zuversichtlich, dass die für Österreich von der Bundesregierung vereinbarten Maßnahmen und Anstrengungen zur Konjunkturbelebung für heuer und nächstes Jahr entsprechend wirken“ zeigt sich Peter Haubner, Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes (ÖWB).

Laut aktueller Prognosen des Institutes für Höhere Studien (IHS) und des Wirtschaftsforschungsinstitutes (Wifo) gewinnt die Konjunkturbelebung in Österreich 2017 und 2018 an Fahrt: Der Aufschwung soll kräftiger als bisher erwartet ausfallen, die Arbeitslosigkeit soll nicht mehr weiter steigen. „Die Anzeichen gehen in die richtige Richtung“, unterstreicht Haubner.

Die im Arbeitsprogramm der Bundesregierung festgeschriebenen Maßnahmen seien die richtigen, so der Wirtschaftsbund-General. Die Senkung der Lohnnebenkosten, mehr Flexibilität bei Arbeitszeiten sowie Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik werden auch vom IHS positiv gesehen und ausdrücklich begrüßt.

„Jetzt muss deren Umsetzung zügig erfolgen“, fordert er dazu einmal mehr. Das Wifo sieht nämlich im Umsetzungszeitplan der Maßnahmen „interne Risikofaktoren“. „Tun wir alles dafür, um den Aufschwung durch die rasche Umsetzung der Maßnahmen aus dem Arbeitsprogramm der Regierung zu festigen“, so WB-Generalsekretär Haubner abschließend.

