„Pressestunde“ mit Andrä Rupprechter, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, ÖVP

Am 26. März um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Vor 60 Jahren unterzeichneten sechs Nationen die „Geburtsurkunde“ der Europäischen Union, die Römischen Verträge (eine „ZiB 2 History“ kommt dazu heute, am 24. März, um 22.35 Uhr live aus Rom). Wie stellt sich Bundesminister Rupprechter die Zukunft der EU vor? Wie wird sich die Europapartei ÖVP in der Frage der EU-Reform positionieren? Was bedeuten künftige Freihandelsabkommen für die europäischen Agrarproduzenten? Wie wird die Klima- und Energiestrategie des Bundes aussehen? Wird es ein Malus für Benzin-und Dieselautos geben und einen Bonus für E-Autos? Rund um die Diskussion zur dritten Piste am Flughafen: Inwieweit sind Umwelt und Wirtschaft ein Gegensatz? Wird das Arbeitsabkommen der Regierung bis zum regulären Wahltermin 2018 halten und wie beurteilt er das Klima in der Koalition? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 26. März 2017, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Andreas Koller

„Salzburger Nachrichten“

und

Claudia Dannhauser

ORF

