Migration: FPÖ-Kickl fordert stringentes Maßnahmenpaket statt rot-schwarzer Pfauenradschlagerei

Stopp der Migration unter dem Deckmantel des Asyls, lückenlose Grenzkontrollen und eine konsequente Rück- und Abschiebungspolitik muss für Österreich umgesetzt werden

Wien (OTS) - „Statt eines rot-schwarzen Fleckerlteppichs von sich teilweise widersprechenden kantigen Ankündigungen brauchen wir in der Asyl-und Migrationskrise ein in sich geschlossenes Maßnahmenpaket in Österreich und ein in sich geschlossenes Forderungspaket, mit dem Österreich in der EU auftritt. Die permanente rot-schwarze mediale Pfauenradschlagerei bringt uns nicht weiter.“ Mit diesen Worten kommentierte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl die heutigen Ankündigungen von ÖVP-Außenminister Kurz und SPÖ-Verteidigungsminister Doskozil.

„Verteidigungsminister Doskozil möchte in diesem Wettstreit der kantigen Ankündigungen wieder einmal nicht hintanstehen und fordert heute eine Ausnahme Österreichs aus dem Relocation-Programm der EU – wohlwissend, dass der Koalitionspartner ÖVP hier beißreflexartig ‚Njet‘ sagen wird und damit die Debatte ohnehin zum Scheitern verurteilt ist“, so Kickl weiter. Das Ansinnen, keine weitere „Flüchtlinge“ nach Österreich zu holen, sei natürlich zu unterstützen. „Als gelernter Österreicher weiß man jedoch, dass die Nicht-Umsetzung in die Ankündigung schon eingepreist ist, ganz besonders, da die österreichische Regierung gegenüber der EU ein Bild der Zerstrittenheit abgibt. Wer soll uns da noch ernstnehmen?“, so Kickl.

„Das ‚Tourismusprogramm‘ in Sizilien, mittels dessen ÖVP-Außenminister Kurz Aktivität vortäuscht, kann auch nicht davon ablenken, dass er bei der Umsetzung seiner nationalstaatlichen Verpflichtungen mehr als säumig ist. Wo sind denn die vom Außenministerium zu verhandelnden Rückführungsabkommen? Mit welchem Land in Afrika, Herr Außenminister, stehen sie denn im engen Kontakt, um die zu erwartende Flut an Scheinasylanten wieder auf den schwarzen Kontinent repatriieren zu können? Wann, Herr Außenminister, startet die österreichische Bundesregierung die groß angekündigten Abschiebungen, um die große Anzahl an Wirtschaftsflüchtlingen und Asylforderer wieder außer Landes zu bekommen?“, so Kickl. Allein die schaumgebremste Reaktion von Außenminister Kurz auf die unverschämten Aussagen von Marc Arno Hartig, der Österreich in Bezug auf die Migrantenaufnahmen „mangelnde Solidarität gegenüber Italien“ vorgeworfen habe, zeige die völlige Inkonsistenz der politischen Haltung von Sebastian Kurz und damit der gesamten Bundesregierung.

„Stopp der Migration unter dem Deckmantel des Asyls, lückenlose Grenzkontrollen und eine konsequente Rück- und Abschiebungspolitik – das muss für Österreich umgesetzt werden. Asyl kann es nur mehr als ‚innerkontinentale Fluchtalternative‘ geben, Auffanglager sind auf dem Kontinent zu errichten, von dem die Migranten stammen, Asyl muss auf dem jeweiligen Kontinent beantragt werden – dann muss auch niemand mehr in ein Boot steigen, um übers Mittelmeer nach Europa zu kommen. Diese Botschaft hat die österreichische Regierung gegenüber der EU zu vertreten. Dabei muss sie mit einer Stimme sprechen – sonst werden wir bald überhaupt nicht mehr für voll genommen“, so Kickl.

