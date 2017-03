„Schnell ermittelt“: Lili Epply im Visier von Angelika Schnell

Strauss, Bachofner, Lust und Straßer in dritter Folge der fünften Staffel des ORF-eins-Serienhits am 27. März

Wien (OTS) - Brisante Ermittlungen in der High Society und die große Frage, wer die undurchsichtige junge Frau (gespielt von Lili Epply) an der Seite von Angelikas Sohn ist und was sie mit dem Mord an Nico Schnabel zu tun haben könnte – am Serienmontag, dem 27. März 2017, wird um 20.15 Uhr in ORF eins wieder „Schnell ermittelt“. An der Seite von Romy-Nominee Ursula Strauss spielt in der aktuellen fünften Staffel des ORF-Serienhits in Wien und Umgebung erneut das bewährte Team um Wolf Bachofner, Andreas Lust und Katharina Straßer (ebenfalls Romy-nominiert) sowie Simon Morzé, Fiona Hauser und Helmut La. Neu in dieser Saison mit dabei sind u. a. Murathan Muslu, Lili Epply und Michael Dangl.

Lili Epply: „Spannung und Anspannung“

Lili Epply, die zuletzt auch in den erfolgreichen ORF-TV-Highlights „Das Sacher. In bester Gesellschaft“ und „Maximilian. Das Spiel von Macht und Liebe“ zu sehen war, gibt in „Schnell ermittelt“ Anna Moser, die Freundin von Angelikas Schnells Sohn Jan (Simon Morzé):

„Was hat Jan getan? Hat er etwas getan? Und was hat meine Figur damit zu tun? Diese Fragen ziehen sich durch die aktuelle Staffel von ,Schnell ermittelt‘. Sie sind nicht nur der rote Faden, mehr noch, sie sind wie ein Spinnennetz. Je mehr Angelika und Maja herausfinden, desto verworrener scheint alles. Spannung und Anspannung und ich mit meiner Rolle Anna mittendrin. Ich hatte eine tolle Zeit am Set!

Ich durfte in die Welt von ,Schnell ermittelt‘ eintauchen, in ihr mit- und sie aufmischen.“

Mehr zum Folgeninhalt

„Traian Voronin“, Folge 3 / Staffel 5

Regie: Michi Riebl; Drehbuch: Katharina Hajos und Constanze Fischer In Episodenrollen: u. .a Michael Glantschnig, Alina Fritsch, Rafael Haider

Nach dem Mord an Simon Gehbauer im Wald des Lainzer Tiergartens wird ein illegaler Immigrant auf offener Straße erschossen. Angelika (Ursula Strauss) und Franitschek (Wolf Bachofner) stehen vor einem Rätsel, denn auch ein mehr als ein Jahr zurückliegender Mord, der nie untersucht worden ist, scheint damit zu tun zu haben. Die beiden ermitteln in der High Society sowie im Milieu illegaler Immigranten, und Angelika gerät dabei bald selbst in Gefahr. Inzwischen nimmt Angelikas Mutterinstinkt überhand, und sie beginnt, Jan (Simon Morzé) und seiner Freundin (Lili Epply) nachzustellen: Wer ist die undurchsichtige junge Frau, und was könnte sie mit dem Mord an Nico Schnabel zu tun haben?

