Seniorenbund: Ein klares Ja zur Stärkung der Europäischen Union

60 Jahre EU: Korosec und Becker erinnern an „Europäischen Gedanken“

Wien (OTS) - Anlässlich des 60. Jahrestages der Unterzeichnung der Römischen Verträge, aus denen die heutige Europäische Union hervorgegangen ist, zollen die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, Ingrid Korosec, und Europa-Abgeordneter Generalsekretär Heinz K. Becker all jenen Personen höchsten Respekt, die sich für ein „neues Europa“ eingesetzt und entschlossen an dessen Realisierung mitgewirkt haben.

„Die Europäische Union ist die politisch und wirtschaftlich erfolgreichste Gemeinschaft von Nationalstaaten in der Geschichte. Obwohl sich die EU 60 Jahre nach Grundsteinlegung zahlreichen neuen Herausforderungen ausgesetzt sieht, gibt es keine vergleichbare Alternative, um uns EU-Bürgerinnen und -Bürgern den bestehenden Frieden und den wachsenden Wohlstand langfristig zu sichern. Seit der Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25. März 1957 hat es in der heutigen EU keinen Krieg gegeben“, betont Korosec.

„Ich bin zuversichtlich, dass die EU aus den aktuellen Krisen gestärkt hervorgehen wird. Wer den Glauben an die gemeinsame europäische Zukunft verliert, der verliert den Glauben an sich selbst. Im Interesse aller Generationen von Jung bis Alt sind wir verpflichtet, gerade jetzt mit aller Kraft für die Stärkung der Europäischen Union zu kämpfen!“, ergänzt Becker.

