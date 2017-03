Grüne Wien/Hebein, Tesar kritisieren Vertreibung von Obdachlosen am Westbahnhof

Wien (OTS) - Die Sozialsprecherin der Grünen Wien, Birgit Hebein, und der Klubobmann der Grünen Rudolfsheim Fünfhaus, Christian Tesar, kritisieren die Vertreibung von Obdachlosen am Westbahnhof durch die ÖBB. In einer Nacht- und Nebelaktion wurden dort Sitzgelegenheiten abmontiert. „Damit wollen die ÖBB offenbar gezielt Menschen vertreiben, die ihrer Ansicht nach das Stadtbild stören. Die ÖBB haben sich ja in den letzten Jahren stets als Unternehmen mit großer sozialer Verantwortung präsentiert – man erinnere sich an die Sonderzüge für Flüchtende im Spätsommer 2016. Umso unverständlicher ist nun diese Vertreibungsaktion gegen Obdachlose, die sich nicht gegen die Armut, sondern gegen die Armen richtet,“ so Birgit Hebein, Sozialsprecherin der Grünen Wien.

„Man kann natürlich argumentieren, es sei nicht die Aufgabe der ÖBB, soziale Probleme zu lösen. Aber in Zeiten, in denen immer wieder und gerade in sozialpolitischen Fragen der Einsatz der Zivilgesellschaft beschworen wird, helfen nicht nur einzelne Bürgerinnen und Bürger mit, sondern müssen auch Unternehmen wie die ÖBB zu ihrer Verantwortung stehen“, so Hebein.

Christian Tesar: "Ein kundenorientiertes Unternehmen wie die ÖBB würde doch eine bevorstehende Umbaumaßnahme ankündigen und die Kundinnen und Kunden auf eventuelle Unannehmlichkeiten hinweisen. Es geht bei der Entfernung der Bänke ganz klar um die Vertreibung von Obdachlosen. Betroffen von der Entfernung sind jedoch alle Menschen, die den Platz in der Vergangenheit genutzt haben, zum Pause machen, zum Ausrasten, um Freunde zu treffen oder was auch immer. Es ist höchste Zeit, dass die ÖBB begreifen, dass der Westbahnhof Teil des 15 . Bezirks ist und was am Bahnhof passiert auch Auswirkungen auf den Bezirk hat.“ Hebein und Tesar appellieren an die ÖBB, die Bänke am Westbahnhof wieder aufzustellen.



