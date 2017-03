„kulturMontag“: Wankende Demokratien, Jubiläums-Diagonale, Hermanis‘ „Parsifal“ und Wurm-Doppel

Außerdem: Dokumentation „Microtopia – So klein und schon ein Haus“

Wien (OTS) - Mit dem Verfall von Demokratien und dem zunehmenden Erfolg von Rechtspopulisten befasst sich der von Martin Traxl präsentierte „kulturMontag“ zunächst am 27. März 2017 um 22.30 Uhr in ORF 2. Dazu ist der renommierte Populismus-Forscher Jan-Werner Müller zu Gast im Studio. Weitere Themen der Sendung sind u. a. die in Kürze startende 20. Diagonale, Alvis Hermanis‘ originelle Staatsopern-Neuinszenierung des „Parsifal“ sowie zwei neue Ausstellungen von Erwin Wurm in Wien und Graz. Anschließend an das Magazin steht die Dokumentation „Microtopia – So klein und schon ein Haus“ (23.15 Uhr) über innovative Wohnmöglichkeiten auf kleinstem Raum auf dem Programm.

Wenn Demokratien ins Wanken geraten – Populismus-Forscher Jan-Werner Müller im Gespräch

Die aktuellen politischen Entwicklungen in einigen Ländern Europas, in der Türkei oder in den USA vermitteln den Eindruck, die Welt wäre in eine Schieflage geraten, die beklommen macht. Wie kommt es dazu, dass demokratisch gewählte Politiker auf Distanz zu rechtsstaatlichen Prinzipien gehen? Wie erklärt sich der Triumphzug von Rechtspopulisten in vielen Staaten? „Die neue Rechte ist aus der Nische in die Politik zurückgekehrt“, schreibt der Historiker und Journalist Volker Weiß in seinem soeben erschienenen Buch „Die autoritäre Revolte“. Der „kulturMontag“ hat bei ihm, dem ungarischen Schriftsteller Péter Nádas, dem Philosophen Carlo Strenger und dem frisch gekürten Bruno-Kreisky-Preisträger Armin Thurnher nachgefragt. Anschließend an den Beitrag bittet Martin Traxl den deutschen Politikwissenschafter und Populismus-Forscher Jan-Werner Müller zum ausführlichen Gespräch.

20. Diagonale – Ein Fest für den österreichischen Film

Der „kulturMontag“ gibt einen Ausblick auf die diesjährige Leistungsschau des österreichischen Films, die Diagonale, die von 28. März bis 2. April ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Charakterdarsteller Johannes Krisch wird mit dem Großen Schauspielerpreis des Festivals ausgezeichnet. Den Kompass-Perspektive-Preis erhält der junge österreichische Filmemacher Adrian Goiginger für sein Drama „Die beste aller Welten“ über den siebenjährigen Sohn einer heroinabhängigen Mutter, das im Spielfilmprogramm der Diagonale zu sehen ist. Erstmals vergeben wird der nach dem verstorbenen ORF-Dokumentaristen benannte Franz-Grabner-Preis in den beiden Kategorien bester Kino- bzw. TV-Dokumentarfilm. Im Rahmen des traditionellen ORF-Abends bei der Diagonale wird die erste ORF-Stadtkomödie – urbanes Pendant zu den erfolgreichen Landkrimis – mit dem Titel „Die Notlüge“ vorgestellt:

ein mit u. a. Josef Hader und Pia Hierzegger hochkarätig besetzter Ensemblefilm unter der Regie von Marie Kreutzer, zu dem Hierzegger auch das Drehbuch geschrieben hat.

Alvis Hermanis‘ „Parsifal“ an der Staatsoper

Der lettische Starregisseur Alvis Hermanis siedelt seine Neuinszenierung von Richard Wagners Bühnenweihfestspiel „Parisfal“ für die Staatsoper in Wien am Vorabend des Ersten Weltkriegs an. Genauer gesagt in der Nervenheilanstalt, im Otto Wagner Spital. Eine Suchabfrage im Internet lieferte den entscheidenden Geistesblitz, denn als der Regisseur die Suchbegriffe „Wagner“ und „Wien“ eintippte, poppte nicht Richard Wagner auf, sondern eben Otto Wagner. Doch Hermanis‘ Konzept gründet nicht allein auf einem Zufall – die Legende von Parsifal versteht er als ein Durchschreiten unterschiedlichster Bewusstseinszustände. Das Wien der späten Monarchie wiederum begreift er als Weltlabor. So wird sein „Parsifal“ zur wienerischen Operntherapie. Die Bühne bestückt Hermanis mit Versatzstücken von Otto-Wagner-Bauwerken, Klingsor und Gurnemanz sind bei ihm Ärzte und die Gralshüter heilsuchende Patienten. Der „kulturMontag“ stellt die Produktion vor und bittet den Regisseur zum Interview.

Zweimal Erwin Wurm – Ausstellungen in Wien und Graz

2017 ist ein arbeitsreiches Jahr für den Künstler Erwin Wurm:

Internationale Ausstellungen führen ihn nach Brasilien, New York und Venedig. Bevor er allerdings im Mai gemeinsam mit der Künstlerin Brigitte Kowanz den österreichischen Beitrag zur diesjährigen Kunstbiennale gestaltet, sind seine Werke auch in Österreich in einigen umfassenden Ausstellungen zu sehen: Im Leopold-Museum als spannende Gegenüberstellung mit Werken des Biedermeier-Malers Carl Spitzweg, im Kunsthaus Graz als Experiment auf mehreren Ebenen: Unter dem Titel „Fußballgroßer Tonklumpen auf hellblauem Autodach“ entwickelt Wurm die Idee der „Skulptur als Handlungsform“ – der One Minute Sculptures – konsequent weiter, lässt nun alle Requisiten weg und präsentiert sogenannte Wortskulpturen. Zusätzlich setzt sich Wurm in Graz mit der außergewöhnlichen Architektur des Kunsthauses auseinander. Der „kulturMontag“ hat sich die aktuellen Ausstellungen gemeinsam mit dem Künstler angesehen.

Dokumentation „Microtopia – So klein und schon ein Haus“ (23.15 Uhr)

Der Film des schwedischen Regisseurs Jesper Wachtmeister zeigt Lebensträume in kleinen, mobilen oder temporären Räumen. Mehrere erfolgreiche Architekten, Baumeister und Künstler aus unterschiedlichen Teilen der Welt präsentieren scheinbar radikale Lösungen: Wohnraum wird von allen unnötigen Dingen befreit. Dafür werden alte, abgenutzte Gegenstände verwendet. Dahinter steht eine einfache Frage: Wie viel Platz, Material und Komfort brauchen wir wirklich?

Der „kulturMontag“ wird als Live-Stream sowie nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) bereitgestellt.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at