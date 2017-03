SPÖ-Termine von 27. März bis 2. April 2017

MONTAG, 27. März 2017:

17.00 Uhr Nationalratspräsidentin Doris Bures und der Österreichische Juristentag laden gemeinsam zur Podiumsdiskussion „Parlamentarische Untersuchungsausschüsse: Erfahrungen und Perspektiven“ ein. Nationalratspräsidentin Doris Bures hält die Begrüßung (Parlament, Nationalratssitzungssaal).

18.00 Uhr Bundeskanzler Christian Kern beim Bürgerforum Europa zum Thema „60 Jahre EU - Wie geht es weiter? Welche Rolle spielt Österreich?“ im Gespräch mit MEP Evelyn Regner, MEP Othmar Karas, Stephanie Pack, Anneliese Rohrer und Johannes Voggenhuber. Anmeldung unter office@buergerforum-europa.eu (Haus der EU, Wipplinger Straße 35, 1010 Wien).

21.30 Uhr Bundesminister Thomas Drozda spricht bei der Jubiläumsfeier „175-Jahre Wiener Philharmoniker“ (Gustav Mahler Saal, Wiener Staatsoper, Opernring 2, 1010 Wien).

DIENSTAG, 28. März 2017:

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

11.00 Uhr Bildungsministerin Sonja Hammerschmid präsentiert gemeinsam mit Claudia Schreiner, Direktorin des BIFIE und Simone Breit, Departmentleiterin die Ergebnisse der Bildungsstandarderhebungen Deutsch in der 8. Schulstufe. (Bildungsministerium, Audienzsaal, Minoritenplatz 5, 1010 Wien).

Ca. 12.30 Uhr Im Anschluss an den Geschäftsordnungsausschuss findet eine gemeinsame Pressekonferenz mit Nationalratspräsidentin Doris Bures, dem II. Nationalratspräsidenten Karlheinz Kopf und dem III. Nationalratspräsidenten Norbert Hofer zum Thema „Eurofighter U-Ausschuss“ statt (Parlament, Empfangssalon).

14.00 Uhr Sozialminister Stöger nimmt gemeinsam mit Landeshauptmann Hans Niessl und AK-Präsident Rudi Kaske an der außerordentlichen Vollversammlung der Arbeiterkammer Burgenland teil (Kultur- und Kongresszentrum, Franz-Schubert-Platz 6, 7000 Eisenstadt).

18.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt Christine Nöstlinger und Christian Kern zum Dialog ins Radiokulturhaus; Moderation Katharina Stemberger (Schauspielerin). Einleitende Worte spricht die Direktorin des Karl-Renner-Instituts Maria Maltschnig. Die Veranstaltung wird live auf der Facebook-Seite des Renner-Instituts unter https://www.facebook.com/renner.institut übertragen. Anmeldung unter http://tinyurl.com/kml8nmr (Radiokulturhaus, Großer Sendesaal, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien).

19.30 Uhr Bundesminister Thomas Drozda nimmt an der Eröffnung der 20. Diagonale teil (Helmut-List-Halle, Waagner-Biro-Straße 98a, 8020 Graz).

MITTWOCH, 29. März 2017:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

9.30 Uhr Medientermin von Bundesminister Hans Peter Doskozil zum Thema „Investitionen in neue Ausstattung und persönliche Schutzausrüstung der Soldatinnen und Soldaten“ (Roßauer Lände 1, 1090 Wien).

9.30 Uhr Eröffnungsstatement von Staatssekretärin Muna Duzdar bei der Tagung „Integration von MigrantInnen und Flüchtlingen am Arbeitsmarkt – welchen Beitrag können Arbeitsmarktpolitik und Unternehmen leisten?“ (ÖGB Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien).

13.00 Uhr Verkehrsminister Jörg Leichtfried und Innenminister Wolfgang Sobotka eröffnen die neue Polizeiinspektion am Hauptbahnhof Innsbruck (Hauptbahnhof Innsbruck, Südtiroler Platz 7, 6020 Innsbruck).

19.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut und die Plattform für Dialog und Konfliktlösung in der Ukraine laden zur Diskussion „Ukraine: Dialogue instead of Monolugue“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter http://tinyurl.com/l4agapp (Republikanischer Club, Rockhgasse 1, 1010 Wien).

19.00 Uhr Bruno Kreiskys sonnengelber Käfer: Anlässlich der Übernahme als Dauerleihgabe im Bereich Mobilität laden das Technische Museum Wien und das Bruno Kreisky Forum herzlich zur Präsentation von Bruno Kreiskys VW 1303 Käfer Cabrio ein. Anmeldung unter http://tinyurl.com/klhumbm (Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien).

DONNERSTAG, 30. März 2017:

8.00 Uhr Staatssekretärin Muna Duzdar besucht mit Stadtrat Jürgen Czernohorszky und Stadträtin Sandra Frauenberger die Wiener Bildungsdrehscheibe (Graumanngasse 7, 1150 Wien).

8.30 Uhr Nationalratspräsidentin Doris Bures und die AWEPA Sektion Österreich sowie FAIRTRADE Österreich laden im Rahmen des Parlamentarischen NordSüdDialogs gemeinsam zur „FAIRTRADE – INFORMATIONSAUSSTELLUNG“ in die Säulenhalle des Parlaments ein. Nationalratspräsidentin Doris Bures eröffnet die Ausstellung (Parlament, Säulenhalle).

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

10.00 Uhr Sozialminister Alois Stöger hält eine Festansprache beim Festakt „40 Jahre pro mente Austria“ (Ursulinenhof Linz, Landstraße 31, 4020 Linz).

10.00 Uhr Bundesminister Thomas Drozda eröffnet den Workshop „Frauen in der Musik und Musikförderungen“ - eine Kooperation des Bundeskanzleramts Sektion für Kunst und Kultur und mica – music austria (Saal Oskar, Concordiaplatz 2, 1010 Wien).

18.00 Uhr Bundesminister Thomas Drozda empfängt die kroatische Kulturministerin Nina Obuljen Koržinek zu einem Arbeitsgespräch (Palais Dietrichstein, Festsaal, Minoritenplatz 3, 1010 Wien).

19.00 Uhr Bundesminister Thomas Drozda eröffnet gemeinsam mit der kroatischen Kulturministerin Nina Obuljen Koržinek die Ausstellung „Hommage à Nasta Rojc“ (Palais Porcia, Herrengasse 23, 1010 Wien).

FREITAG, 31. März 2017:

Bundeskanzler Christian Kern nimmt am Landesparteitag der SPÖ Vorarlberg teil (Kulturbühne Ambach, Am Bach 10, 6840 Götzis).

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid auf Bundesländertag in Kärnten; u.a. Besuch der Volkschule und Neuen Mittelschule Velden um 11.15 Uhr. Bildungsministerin Sonja Hammerschmid besucht besonders innovative Schulen, die im Zuge der Umsetzung des Autonomiepakets als Vorreiter gelten.

8.30 Uhr Gemeinsamer Bezirkstag von Sozialminister Alois Stöger und Stadträtin Renate Brauner zum Thema „Arbeitsmarkt“ (bis 13 Uhr, Wien-Donaustadt)

9.00 Uhr Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner eröffnet die 10. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Geschlechterspezifische Medizin (Ärztekammer Wien, Weihburggasse 10-12, 1010 Wien).

9.30 Uhr Bundesminister Hans Peter Doskozil nimmt an der Veranstaltung „Sicherheit in Europa“ teil und hält ein Referat zum Thema „Sicherheit in Europa – Herausforderungen und Perspektiven“ (Diplomatische Akademie Wien, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien).

11.00 Uhr Unter dem Motto „Europa ein Zuhause geben“ findet die Eröffnungsfeier des Tiroler EU-Büros von SPÖ-EU-Abgeordneter Karoline Graswander-Hainz statt (Salurner Straße 2, 6020 Innsbruck).

12.00 Uhr Bundesminister Hans Peter Doskozil nimmt am Festakt anlässlich des Spatenstichs zur Errichtung eines neuen Gebäudes für das Jagdkommando in der Flugfeldkaserne Wiener Neustadt teil (Flugfeldgürtel 98, 2700 Wiener Neustadt).

14.00 Uhr Sozialminister Alois Stöger beim Spatenstich der Lagerhalle 5 der Firma BLECHA in Neunkirchen (Triftweg 102, 2620 Neunkirchen).

19.00 Uhr Bundesminister Hans Peter Doskozil nimmt an der Angelobung von rund 260 Rekruten in Bruck an der Leitha teil (Hauptplatz, 2460 Bruck an der Leitha).

SAMSTAG, 1. April 2017:

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder nimmt als Leiter der österreichischen Delegation an der IPU-Konferenz (Inter-Parliamentary Union) von 1. April 2017 bis 5. April 2017 in Bangladesch teil.

SONNTAG, 2. April 2017:

11.00 Uhr Bundeskanzler Christian Kern diskutiert unter dem Titel „Europa im Diskurs – Debating Europe“ mit dem Soziologen Heinz Bude, dem Schweizer Nationalrat Roger Köppel, Politikwissenschafter Jan-Werner Müller und der Politikwissenschafterin Karin Priester. Moderation: Alexandra Föderl-Schmid (Burgtheater).

