„Heimat Fremde Heimat“ über „Linz.Heimat“

Am 26. März um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Lakis Jordanopoulos präsentiert „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 26. März 2017, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Nur Deutsch in der Schulpause?

Der Vorstoß u. a. auch vom oberösterreichischen Landesschulratspräsidenten Fritz Enzenhofer, dass Schülerinnen und Schüler nur Deutsch in der Schulpause miteinander sprechen sollen, sorgt für Aufsehen. Obwohl Verfassungsrechtler ein Verbot der Muttersprachen als verfassungswidrig einstufen und Überwachungsvorwürfe laut werden, versuchen Schulen quer durchs Land – mit Absegnung der Landesschulräte per Hausordnung oder Schulgemeinschaftsbeschlüssen – die Muttersprachen mancher Schülerinnen und Schüler aus dem Pausenhof zu verbannen. Sabina Zwitter berichtet.

LET‘S CEE Film Festival – Die Besten aus dem Osten

Das internationale LET‘S CEE Film Festival in Wien zeigt seit 2012 eine Auswahl der besten Filmproduktionen aus Osteuropa, der Kaukasus-Region und der Türkei. So auch heuer von 21. bis 27. März in verschiedenen Wiener Programmkinos. „Schließlich war Wien seit jeher die ökonomische und kulturelle Schnittstelle zwischen Ost- und Westeuropa“, erklärt Festival-Chefin Magdalena Zelasko. Der diesjährige Eröffnungsfilm „The Citizen“ ist ein Integrationsdrama aus Ungarn, das die widrigen Lebensumstände für Asylwerber/innen anhand einer Liebesgeschichte thematisiert. Mehr darüber und über die Festival-Philosophie im Beitrag von Čedomira Schlapper.

Weitblicke mit Rudolf Taschner

Der wohl bekannteste Mathematiker Österreichs, Rudolf Taschner, ist nicht nur firm in der „Lingua Universalis“ der Mathematik, er philosophiert auch über den Ursprung der Sprache, die Mehrsprachigkeit und die Notwendigkeit von Interkulturalität. Der Mathematiker meint, dass sowohl Sprachen wie auch Religionen frei gewählt werden sollten. Mehr darüber in der „Heimat Fremde Heimat“-Sendereihe „Weitblicke“ gestaltet von Sabina Zwitter.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at