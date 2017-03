Ankündigung: Demozüge gegen Tierschutzgesetz in Wien, Graz, Innsbruck und Bregenz

Tierschutzgesetz am 29. März im Parlament: scharfe Kritik an Ausnahmen zur Daueranbindehaltung von Kühen, fehlender Katzenkastrationspflicht und betäubungsloser Ferkelkastration

Wien (OTS) - Wann: Tierschutzdemos jeweils am Samstag, 25. März, ab 13 Uhr Wo: Wien Gesundheitsministerium, Radetzkystraße 2, 1030 Wien, zum Parlament

Graz Landhaus, Herrengasse 16, 8010 Graz, durch die Innenstadt Bregenz Hafen „Welle“ zum Kornmarktplatz

Das Ringen um ein echtes Tierschutzgesetz geht weiter - am Mittwoch den 29. März 2017 wird das Gesetz im Parlament abgestimmt. Im Gesundheitsausschuss gab es zwar noch eine wesentliche Verbesserung – das Verbot des Aussetzens von Zuchtfasanen und das von Würgehalsbändern bei Hunden wurden eingefügt – doch gab es eine dramatische Verschlechterung: offenbar aufgrund der Intervention des Agrarlobbysprechers Franz Eßl von der ÖVP, selbst Rinderhalter, wurden so weitreichende Ausnahmen zum Anbindehaltungsverbot von Rindern in das Tierschutzgesetz aufgenommen, dass dieses vollkommen obsolet ist. Die Daueranbindehaltung bedeutet, im Gegensatz zur kolportierten Propaganda der Tierindustrie, das ständige Angebunden-Halten von Rindern am Hals 24 Stunden pro Tag, 365 Tage im Jahr, OHNE JEDEN AUSLAUF JEMALS! Trotz Verbots soll die Daueranbindehaltung unbeschränkt weiterhin erlaubt bleiben, wenn sich die LandwirtInnen vor ihren Kühen fürchten oder wenn es keine Weide gibt oder wenn am Betrieb oder im Ort die baulichen Gegebenheiten einen Weidegang erschweren würden. Genau gegen diese Ausnahmen gab es auf Anregung des VGT eine Missstandsfeststellung der Volksanwaltschaft. Diese soll nun umgangen werden, indem man die Ausnahmen von der Verordnung in das Gesetz übernimmt und sogar erweitert! VGT-Obmann Martin Balluch: „Ein unfassbarer Schlag ins Gesicht jedes anständigen Menschen mit Herz für Tiere!“

Ebenso bleibt das Ende der Kastration für Freigängerkatzen aufrecht, das so mühsam erkämpft worden war. Jetzt kann man seinen Kater als „Zucht“ deklarieren und einfach frei laufen und sich vermehren lassen. Die HalterInnen sind dann „ZüchterInnen“, ohne je selbst Katzennachwuchs zu bekommen. Balluch: „Absurder geht es nur noch in Schilda zu!“ Die erneuerte 1. Tierhaltungsverordnung wurde einfach nicht vorgelegt, weshalb zu vermuten ist, dass sie die betäubungslose Ferkelkastration weiterhin erlauben wird. Hier besteht also ebenfalls noch großer Nachbesserungsbedarf!

VGT-Obmann Martin Balluch: „Wir leben im 21. Jahrhundert, aber wir lassen zu, dass Rinder tagaus tagein ohne jegliche Unterbrechung ihr Leben lang am selben Ort angekettet bleiben müssen, wie im Mittelalter. Und die Begründung der Agrarlobby: sonst würden Kleinbetriebe zusperren. Im Tierschutz wird das immer beherzigt, indem man einfach festlegt, dass bei Neu- und Umbauten die Anbindehaltung beendet werden muss oder indem es großzügige Übergangsfristen gibt. Aber nicht einmal dazu konnte man sich durchringen. Der Tierschutzrat hat am 21. März getagt und mit großer Mehrheit die Ministerin aufgefordert, die Ausnahmen von der Daueranbindehaltung wieder aus dem Gesetzestext zu streichen. Und wenn nicht, sollte wenigstens die Ausnahme erst nach Antrag von einer Behörde bewilligt werden müssen, die die Angaben kontrolliert. Ansonsten ist doch dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Mit solchen Bestimmungen ist das ein Tiernutz- und kein Tierschutzgesetz!“

