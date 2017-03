Frühlingsbeginn im Nationalpark Thayatal

„Hinaus ins Grüne“ am 26. März

St. Pölten (OTS/NLK) - Seit dem Frühlingsbeginn am Dienstag, 21. März, hat das Nationalparkhaus Hardegg wieder seine Pforten geöffnet und lädt an den Wochenenden zu regelmäßigen Fütterungen der beiden Wildkatzen Frieda und Carlo. Das Veranstaltungsprogramm des Nationalparks Thayatal beginnt am Sonntag, 26. März, und präsentiert unter dem Titel „Hinaus ins Grüne“ die bunte Vielfalt der heimischen Frühlingspflanzen im Nationalparkwald. Treffpunkt für die ca. dreieinhalbstündige Exkursion ist um 9 Uhr beim Nationalparkhaus.

Am Samstag, 1. April, heißt es dann „Junge Naturforscher gesucht!“, wenn Kinder und Jugendliche ab 13.30 Uhr vier Stunden lang den Nationalpark erforschen, ein Wald-Camp bauen und die Geschichten des Thayatals am Lagerfeuer lebendig werden lassen. Am Samstag, 1., und Sonntag, 2. April, begeben sich wieder die „Waldzwerge auf Wanderschaft“: Sowohl für die Eltern-Kind-Gruppen für Kinder zwischen zweieinhalb und vier Jahren als auch die reinen Kindergruppen für Kinder zwischen fünf und sieben Jahren stehen dabei Spiel und Spaß im Vordergrund. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr beim Nationalparkhaus; Dauer: rund zwei Stunden.

Unter dem Motto „Ostern im Nationalparkwald“ sind Kinder und ihre Eltern am Ostermontag, 17. April, ab 14.30 Uhr bei einer zweieinhalbstündigen vergnüglichen Ostereier-Suche dem Osterhasen auf der Spur; Treffpunkt ist beim Nationalparkhaus. „Die Quellen des Lebens“ verbindet am Sonntag, 23. April, ab 8 Uhr eine zweistündige stimmungsvolle Morgenwanderung mit meditativen Impulsen, einem Frühlingsstimmenkonzert und einem abschließenden gemeinsamen Frühstück; Treffpunkt ist wiederum beim Nationalparkhaus. Letzter Programmpunkt im April ist dann am Sonntag, 30. April, „Der Zauber der Walpurgisnacht“: Drei Stunden lang wird dabei besonderes Augenmerk auf Heil- und Giftpflanzen, die Kunst des Räucherns und das alte Wissen über die dunkle Seite der Kräuterkunde gelegt. Treffpunk ist um 18 Uhr bei der Ruine Kaja.

Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02949/7005-0, e-mail office @ np-thayatal.at

