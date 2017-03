FPÖ-Mölzer: Bildungspaket bedeutet Ende der sonderpädagogischen Zentren

Sparstift wird an der falschen Stelle angesetzt und trifft die Allerschwächsten

Wien (OTS) - „Die geplante Schließung von Zentren für Sonderpädagogik zeugt von einem Sparpaket auf Kosten der Schwächsten“, kritisiert der freiheitliche Bildungssprecher NAbg. Wendelin Mölzer den Entwurf im geplanten Bildungsreformgesetz, wonach die Aufgaben sonderpädagogischer Zentren künftig vonseiten der neuen Bildungsdirektionen wahrgenommen werden sollen. Weiters sollen Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf künftig in Inklusionsklassen und nicht mehr in Sonderschulen unterrichtet werden, was teilweise bereits an der fehlenden Barrierefreiheit dieser Klassenräume scheitern könnte.

„Schüler mit besonderen Bedürfnissen müssen auch künftig die bestmögliche Form der Betreuung und Ausbildung erhalten, was in Inklusionsklassen schlichtweg nicht möglich sein wird“, so Mölzer weiter, der die Sorge von betroffenen Eltern teilt, und eine weitere Kürzung auf Kosten von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf vehement ablehnt, da dieser Bereich bereits seit Jahren finanziellen Kürzungen unterworfen ist.

„Seitens der Freiheitlichen wird man sich auch weiterhin für den Erhalt von sonderpädagogischen Zentren sowie Sonderschulen einsetzen, um betroffenen Schülern und Eltern die Wahlfreiheit zu geben, sich für die bestmögliche, auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Ausbildungsformen zu entscheiden“, hält Mölzer fest.

