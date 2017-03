FCG/GPA-djp Wien: Hände weg von Ladenöffnungszeiten

Handel klar gegen wienweite Sonntagsöffnung.

Wien (OTS/FCG) - „Für uns steht eine wienweite Sonntagsöffnung nicht zur Debatte“, sagt Christian Lindmeier, Stimme des Handels in der FCG/GPA-djp Wien. Die ständige Wiederholung der Forderung von Seiten des ÖVP-Wien Parteiobmanns mache die Situation nicht besser. „Außerdem liegt das nicht in seiner Kompetenz. Die Frage der Ladenöffnungszeiten ist Verhandlungssache der Sozialpartner.“

Etliche Umfragen im Handel haben gezeigt, dass sich die Betroffenen klar gegen eine wienweite Sonntagsöffnung aussprechen. Nur 12 Prozent der befragten Einzelhandelsbeschäftigten seien demnach bereit, auch am Sonntag zu arbeiten. Lindmeier, selbst Betriebsrat bei Humanic, Shoe4you, sieht das als klares Zeichen: „Die Umfragen sind der Politik schon lange bekannt. Es ist vollkommen unverständlich, dass die ÖVP diese einfach ignoriert“, so Lindmeier. „Über den Handel darf man nicht drüberfahren. Das Ergebnis spricht eine klare Sprache“, so die Meinung der FCG/GPA-djp Wien

