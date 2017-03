RK-Terminvorschau vom 27. MÄRZ bis 7. APRIL 2017

Wien (OTS/RK) - In der Zeit vom 27. MÄRZ bis 7. APRIL 2017 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN):

MONTAG, 27. MÄRZ 10.00 Uhr, Pressekonferenz zu „Auftakt VCÖ-Mobilitätspreis Wien 2017 und Umweltbilanz der Öffis in Wien“ mit u.a. StRin Ulli Sima (U2/U5-Infocenter in der U3-Station Volkstheater, Stationsausgang Burggasse, Zwischengeschoß) DIENSTAG, 28. MÄRZ 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters zum Thema „EMAzing Vienna – Wien bringt sich pünktlich als EMA Standort in Stellung“ mit StRin Renate Brauner (Rathaus, Steinsaal I), Zutritt nur mit gültigem Presseausweis MITTWOCH, 29. MÄRZ 08.30 Uhr, Fototermin anl. Zubau an der NMS Dietrichgasse mit StR Jürgen Czernohorszky (3., Dietrichgasse 36) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Helmuth Niederle sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Robert Mirzoyan durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Innere Stadt (Altes Rathaus, 1., Wipplingerstraße 6-8) DONNERSTAG, 30. MÄRZ 16.00 Uhr, Pressekonferenz zur Beach-Volleyball-WM 2017 in Wien mit u.a. StRin Renate Brauner, StR Andreas Mailath-Pokorny, Anmeldung: manuela.figar @ wien.gv.at 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Liesing (Amtshaus, Perchtoldsdorfer Straße 2, 1. Stock, Top 1.11) FREITAG, 31. MÄRZ 15.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Meidling (Amtshaus, 12., Schönbrunner Straße 259, 1. Stock, Sitzungssaal) MONTAG, 3. APRIL 19.00 Uhr, Wiener Vorlesung „Schöne neue Welt. Die Glättung der Widerspenstigen“ mit dem Leiter der Wiener Vorlesungen Hubert Christian Ehalt (ORF RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a, Großer Sendesaal) MITTWOCH, 5. APRIL 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) DONNERSTAG, 6. APRIL 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoss) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Landstraße (Amtshaus, 3., Karl-Borromäus-Platz 3, 2. Stock, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (PWH Baumgarten, 14., Seckendorfstraße 1, Festsaal) 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr, 3. Margaretner Gesundheitstag mit BVin Susanne Schaefer-Wiery (Amtshaus Margareten, 5., Schönbrunner Straße 54, 2. Stock, Festsaal)

(Schluss) sep

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

www.wien.gv.at/rk