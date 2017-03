Lopatka: EU weiterentwickeln und Subsidiaritätsprinzip stärken

ÖVP-Klubobmann zum 60-jährigen Jubiläum der Unterzeichnung der Verträge von Rom: Mehr Europa, wo es sinnvoll ist, weniger Europa, wo es notwendig ist

Wien (OTS) - "Europa und die EU stehen heute vor den größten Herausforderungen ihrer Geschichte. Um diesen erfolgreich zu begegnen gilt es, Europa mit Blick in die Zukunft weiterzuentwickeln", betont der außen- und europapolitische Sprecher der ÖVP, Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka, anlässlich des morgigen 60-jährigen Jubiläums der Unterzeichnung der Verträge von Rom. Am 25. März 1957 hatten Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande nach der 1951 begründeten Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl den nächsten Schritt hin zu einem gemeinsamen Europa gesetzt. Damals wurden die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die Europäische Atomgemeinschaft ins Leben gerufen, die Wegbereiter für die 1992 gegründete EU gewesen sind.

Lopatka: "Die Zukunft der Europäischen Union muss in einer ausgewogenen Balance zwischen supranationaler Zusammenarbeit und starken Nationalstaaten liegen." Dies sei auch vor dem Hintergrund des Brexit notwendig, die EU dürfe nach dem Austritt Großbritanniens nicht weiter an geopolitischem Gewicht verlieren. Die EU stehe angesichts der Migrationsströme, dem internationalen Terror und der Krisenherde in unmittelbarer Nachbarschaft vor der Aufgabe, in der Gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik "entschlossen und geschlossen" aufzutreten. Dabei sei beispielsweise der effiziente Schutz der EU-Außengrenzen vorrangig. Außenminister Sebastian Kurz habe etwa den Vorschlag gemacht, die Grenzschutzagentur Frontex aufzuwerten und zu einer robusten, top-ausgestatteten Einheit zu machen. Auch in Hinblick auf die Türkei, in der sich die Lage immer mehr zuspitze, brauche es ein gemeinsames Auftreten. Ein EU-Beitritt der Türkei sei nicht möglich, es sei nun notwendig, alternative Kooperationsformen auf den Weg zu bringen, wie den von der ÖVP vorgeschlagenen Nachbarschaftsvertrag zur Regelung der Zusammenarbeit.

Während es in den großen Fragen mehr Europa brauche, gebe es allerdings auch Notwendigkeiten für die Mitgliedsländer, auf nationalstaatlicher Ebene zu handeln – insbesondere, wenn europäische Lösungen ausständig seien. Dazu verweist der ÖVP-Klubobmann auf die Anpassung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder an die dortigen Lebenshaltungskosten. "Es ist wichtig, dass Österreich den von Familienministerin Sophie Karmasin und Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz eingeschlagenen Kurs gegenüber der EU weiterhin hält." Auch sollen EU-Ausländer erst nach fünf Jahren Anspruch auf Sozialhilfeleistungen erhalten. Eine Sozialunion, in der sich die Personenfreizügigkeit dahingehend entwickle, sich das beste Sozialsystem auszusuchen, gelte es zu verhindern – dazu sei eine Reform auf EU-Ebene die Voraussetzung. Schließlich habe die EU-Kommission auch Großbritannien in den Verhandlungen vor dem Brexit einen ähnlichen Vorschlag unterbreitet.

Lopatka abschließend: "Österreich wird seinen EU-Ratsvorsitz 2018 dafür nutzen, Impulse für die Weiterentwicklung der EU zu setzen. Dazu gehört die Stärkung des Subsidiaritätsprinzips unter der Prämisse 'mehr Europa, wo es sinnvoll ist, weniger Europa, wo es notwendig ist'."

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at