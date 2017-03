ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Snowboard-Weltcup in Veysonnaz und Spindleruv Mlyn

Am 25. und 26. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 25. März 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Snowboard-Weltcup in Veysonnaz (SBX) um 13.25 Uhr und vom Snowboard-Weltcup in Spindleruv Mlyn (Slopestyle) zeitversetzt um 15.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, die Höhepunkte von Tag 7 bei den Special Olympics Winterspielen 2017 um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, von Tag 8 und der Schlussfeier bei den Special Olympics Winterspielen 2017 um 19.00 Uhr und vom Fußball-WM-Qualifikationsspiel Österreich – Moldawien um 20.15 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Snowboard-Weltcup in Veysonnaz (SBX Team) um 12.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, die Höhepunkte von Tag 7 bei den Special Olympics Winterspielen 2017 um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr und vom UEFA Champions-League-Achtelfinalspiel AS Monaco – Manchester City um 20.15 Uhr, das Formula-E-Magazin 2016/17 um 19.00 Uhr, die World Sailing Show um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 26. März.

Die Snowboardcrosser tragen ihren letzten Bewerb in der Saison 2016/17 in Veysonnaz in der Schweiz aus. Bei der WM in der Sierra Nevada wurde Markus Schairer als bester Österreicher Gesamt-Achter. Im Teambewerb schrammte das ÖSV-Duo Alessandro Hämmerle und Markus Schairer nur knapp an einer Medaille vorbei. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Spindleruv Mlyn in Tschechien ist am 25. März die letzte Station der Snowboard-Slopestyler in dieser Saison. Clemens Schattschneider landete bei der WM in der Sierra Nevada unter 16 Ridern auf dem respektablen zwölften Platz. Kommentator ist Michael Mangge.

